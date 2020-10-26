https://ria.ru/20201026/but-1581530948.html
Бут рассказал, как американские заключенные относятся к государству
2020-10-26T10:43
2020-10-26T10:43
2020-10-26T11:17
виктор бут
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530407_0:139:2048:1291_1400x0_80_0_0_fef9a52c4ab0b5abf1ab3bece97f9c11.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Российский бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Viktor_But/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бут</a>, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и материальной поддержки терроризма, отметил, что в спецблоке коммуникационного контроля, в котором он находится, немало американцев, которые не признают американского государства в его нынешнем виде.Об этом написал в переписке с РИА Новости сам россиянин."В спецблоке вместе со мной находятся как иностранцы, осужденные по американским уголовным статьям о терроризме, так и американцы, осужденные по статьям о всяческих сговорах, в том числе по так называемым статьям о "внутреннем терроризме" и экстремизме. Среди американцев в спецблоке немало тех, кто вообще не признает американское государство в его нынешнем виде", - написал россиянин.<strong><a href="https://ria.ru/20201026/but-1581519102.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Виктором Бутом >></a></strong>
https://ria.ru/20201026/vybory-1581503694.html
Константин Е
Вот уж, что мне хотелось узнать сегодня, в понедельник, так это то, как американские зеки относятся к власти))
17
4
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530407_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_2e0bbdea635de87e335f0e92fc119965.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор бут, сша, в мире