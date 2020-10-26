https://ria.ru/20201026/but-1581530948.html

Бут рассказал, как американские заключенные относятся к государству

2020-10-26T10:43

2020-10-26T10:43

2020-10-26T11:17

виктор бут

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Российский бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Viktor_But/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бут</a>, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и материальной поддержки терроризма, отметил, что в спецблоке коммуникационного контроля, в котором он находится, немало американцев, которые не признают американского государства в его нынешнем виде.Об этом написал в переписке с РИА Новости сам россиянин."В спецблоке вместе со мной находятся как иностранцы, осужденные по американским уголовным статьям о терроризме, так и американцы, осужденные по статьям о всяческих сговорах, в том числе по так называемым статьям о "внутреннем терроризме" и экстремизме. Среди американцев в спецблоке немало тех, кто вообще не признает американское государство в его нынешнем виде", - написал россиянин.<strong><a href="https://ria.ru/20201026/but-1581519102.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Виктором Бутом >></a></strong>

https://ria.ru/20201026/vybory-1581503694.html

Константин Е Вот уж, что мне хотелось узнать сегодня, в понедельник, так это то, как американские зеки относятся к власти)) 17

4

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бут, сша, в мире