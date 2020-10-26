https://ria.ru/20201026/but-1581528000.html

Бут прокомментировал дебаты Трампа и Байдена

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:27

2020-10-26T10:27

2020-10-26T11:17

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

виктор бут

иллинойс

флорида

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Российский бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Viktor_But/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бут</a>, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, охарактеризовал поведение обоих кандидатов в президенты США во время первого раунда дебатов как "подростковое".Об этом написал в переписке с корреспондентом РИА Новости сам россиянин, следящий за американской предвыборной кампанией из спецблока коммуникационного контроля федеральной тюрьмы Мэрион в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofIllinois/" target="_blank" data-auto="true">Иллинойс</a>."Не могу поверить – неужели <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америка</a> не может предложить себе и миру ничего лучше, чем президентские дебаты, на которых оба кандидата ведут себя как подростки, когда им явно не хватает элементарной вежливости и взаимного уважения к возрасту друг друга?" - написал Бут."Ведущие больны анти-трамповским предубеждением. На встрече <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трампа</a> с избирателями с обеих сторон во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориде</a>, где вопросы по правилам задают избиратели, ведущая, вместо того, чтобы руководить процессом, сама дебатировала с Трампом первые 20 минут", - отметил он."Никакого конструктива, никаких полезных инициатив, сплошное политическое шоу в стиле американского рестлинга, неспортивной борьбы с постоянной работой на публику", - подытожил россиянин.<strong><a href="https://ria.ru/20201026/but-1581519102.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Виктором Бутом >></a></strong>

https://ria.ru/20201020/trump-1580573078.html

https://ria.ru/20201023/debaty-1581157981.html

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иллинойс

флорида

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, виктор бут, иллинойс, флорида, сша, в мире