https://ria.ru/20201026/but-1581527783.html

Бут оценил шансы Трампа и Байдена на выборах

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:25

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2020-10-26T11:16

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

виктор бут

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Российский бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Viktor_But/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бут</a>, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и материальной поддержки терроризма, оценил в переписке с корреспондентом РИА Новости шансы <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> на победу на выборах президента США."Трамп чувствует себя, как рыба в мутной предвыборной воде, и, похоже, ему удастся выиграть выборы", - написал россиянин."Но в это же время СМИ американского мейнстрима обрушивают на зрителей и читателей лавину результатов всевозможных опросов общественного мнения и исследований, по которым Трамп не только крупно уступает своему сопернику (Джо Байдену), но вообще должен собирать вещи и готовиться бежать из страны", - отметил он.<strong><a href="https://ria.ru/20201026/but-1581519102.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Виктором Бутом >></a></strong>

https://ria.ru/20201023/debaty-1581157981.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, виктор бут, джо байден, сша, в мире