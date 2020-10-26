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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201026/but-1581527783.html
Бут оценил шансы Трампа и Байдена на выборах
Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:25
2020-10-26T11:16
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
виктор бут
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Российский бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Viktor_But/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бут</a>, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и материальной поддержки терроризма, оценил в переписке с корреспондентом РИА Новости шансы <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> на победу на выборах президента США."Трамп чувствует себя, как рыба в мутной предвыборной воде, и, похоже, ему удастся выиграть выборы", - написал россиянин."Но в это же время СМИ американского мейнстрима обрушивают на зрителей и читателей лавину результатов всевозможных опросов общественного мнения и исследований, по которым Трамп не только крупно уступает своему сопернику (Джо Байдену), но вообще должен собирать вещи и готовиться бежать из страны", - отметил он.<strong><a href="https://ria.ru/20201026/but-1581519102.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Виктором Бутом &gt;&gt;</a></strong>
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дональд трамп, виктор бут, джо байден, сша, в мире

Бут оценил шансы Трампа и Байдена на выборах

10:25 26.10.2020 (обновлено: 11:16 26.10.2020)
 
© REUTERS / Mike Segar Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле
 Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© REUTERS / Mike Segar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, оценил в переписке с корреспондентом РИА Новости шансы Дональда Трампа и Джо Байдена на победу на выборах президента США.
"Трамп чувствует себя, как рыба в мутной предвыборной воде, и, похоже, ему удастся выиграть выборы", - написал россиянин.
"Но в это же время СМИ американского мейнстрима обрушивают на зрителей и читателей лавину результатов всевозможных опросов общественного мнения и исследований, по которым Трамп не только крупно уступает своему сопернику (Джо Байдену), но вообще должен собирать вещи и готовиться бежать из страны", - отметил он.
Читайте полный текст интервью с Виктором Бутом >>
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампВиктор БутДжо БайденСШАВ мире
 
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