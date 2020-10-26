https://ria.ru/20201026/bolnoy-1581576387.html

Британские СМИ назвали первого больного COVID-19 в стране

Жительница графства Эссекс в Англии, предположительно, является первым человеком, заразившимся коронавирусом на территории Великобритании, сообщает газета... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T14:10

2020-10-26T14:10

2020-10-26T14:10

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

эссекс

суррей

ноттингемшир

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_0:248:3164:2028_1400x0_80_0_0_292d89f73bc194e58cb6d5865d1e55fb.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Жительница графства <a href="http://ria.ru/location_Essex/" target="_blank" data-auto="true">Эссекс</a> в <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a>, предположительно, является первым человеком, заразившимся коронавирусом на территории <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, сообщает газета <a href="https://www.mirror.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Mirror</a>.Как сообщается, 51-летняя уборщица из города Колчестер Джоан Роджерс почувствовала недомогание в конце января. Изначально она думала, что это грипп. Через две недели женщину госпитализировали. В тот момент медики настаивали, что заражение COVID-19 относится только к небольшой группе людей, прибывших в Британию из-за рубежа."Я чувствовала себя немного обманщицей, когда за мной приехала скорая помощь, так как я думала, что у меня просто грипп", - заявила женщина. Через сутки после госпитализации у Роджерс была выявлена пневмония, ее ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. На протяжении 17 дней в реанимации врачи не брали у нее анализ на коронавирус. Позднее в июне она сдала тест на антитела, который дал положительный результат. Роджерс утверждает, что перед тем, как заболеть, не ездила за границу, и не знает, как заболела.Как пишет издание, Роджерс до сих пор страдает от последствий перенесенной болезни, включая сильную усталость и постоянную боль в мышцах.Ранее газета Guardian со ссылкой на главного врача Англии Криса Уитти сообщала, что первым заболевшим коронавирусом на территории Великобритании стал мужчина из британского графства <a href="http://ria.ru/location_Surrey_2/" target="_blank" data-auto="true">Суррей</a>. Однако позднее ученые сообщили, что "нулевым пациентом" с COVID-19 в Британии стала 75-летняя женщина из графства <a href="http://ria.ru/location_Nottinghamshire/" target="_blank" data-auto="true">Ноттингемшир</a>. Коронавирус был выявлен у женщины 21 февраля. Позднее она скончалась и стала первым пациентом в стране, умершим в результате заражения COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581544126.html

https://ria.ru/20201026/frantsiya-1581556244.html

эссекс

суррей

ноттингемшир

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, эссекс, суррей, ноттингемшир, великобритания, в мире