Британские СМИ назвали первого больного COVID-19 в стране
© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
© AP Photo / Hannah McKay
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Жительница графства Эссекс в Англии, предположительно, является первым человеком, заразившимся коронавирусом на территории Великобритании, сообщает газета Mirror.
Как сообщается, 51-летняя уборщица из города Колчестер Джоан Роджерс почувствовала недомогание в конце января. Изначально она думала, что это грипп. Через две недели женщину госпитализировали. В тот момент медики настаивали, что заражение COVID-19 относится только к небольшой группе людей, прибывших в Британию из-за рубежа.
"Я чувствовала себя немного обманщицей, когда за мной приехала скорая помощь, так как я думала, что у меня просто грипп", - заявила женщина. Через сутки после госпитализации у Роджерс была выявлена пневмония, ее ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. На протяжении 17 дней в реанимации врачи не брали у нее анализ на коронавирус. Позднее в июне она сдала тест на антитела, который дал положительный результат. Роджерс утверждает, что перед тем, как заболеть, не ездила за границу, и не знает, как заболела.
"Я думаю, это будет самый первый задокументированный случай заражения (COVID-19) в Великобритании. Вполне разумно полагать, что (вирус) распространялся в январе", - приводит издание слова профессора Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Баллу.
Как пишет издание, Роджерс до сих пор страдает от последствий перенесенной болезни, включая сильную усталость и постоянную боль в мышцах.
Ранее газета Guardian со ссылкой на главного врача Англии Криса Уитти сообщала, что первым заболевшим коронавирусом на территории Великобритании стал мужчина из британского графства Суррей. Однако позднее ученые сообщили, что "нулевым пациентом" с COVID-19 в Британии стала 75-летняя женщина из графства Ноттингемшир. Коронавирус был выявлен у женщины 21 февраля. Позднее она скончалась и стала первым пациентом в стране, умершим в результате заражения COVID-19.
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