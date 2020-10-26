https://ria.ru/20201026/boliviya-1581550654.html
Боливия хочет стать основным поставщиком продуктов питания в Россию
Боливия хочет превратиться в основного поставщика продуктов питания в Россию, сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе, победивший на выборах... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:13
2020-10-26T12:13
2020-10-26T12:15
россия
боливия
экономика
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<strong>ЛА-ПАС, 26 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank" data-auto="true">Боливия</a> хочет превратиться в основного поставщика продуктов питания в Россию, сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе, победивший на выборах несколько дней назад."Мы также хотим превратиться в основного поставщика продуктов питания в Россию… (Хотим поставлять) не только мясо, у нас есть огромный потенциал для таких продуктов, как киноа, многие андские и амазонские продукты, с которыми мы хотим прийти в Россию. Фрукты, очень важные продукты для продовольствия и диверсификации питания в России", - сказал он.В сентябре Боливия получила разрешение на поставку говядины в Россию. При этом страна сможет экспортировать также мясо в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизию</a>.
https://ria.ru/20201026/boliviya-1581549975.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, боливия, экономика