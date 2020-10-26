https://ria.ru/20201026/belaz-1581522799.html

БелАЗ сообщил, что работает в штатном режиме

Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) продолжает работу в штатном режиме, все сотрудники находятся на своих местах, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T09:46

2020-10-26T09:46

2020-10-26T09:59

протесты в белоруссии

белорусский автомобильный завод

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) продолжает работу в штатном режиме, все сотрудники находятся на своих местах, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.В понедельник ряд белорусских СМИ и Telegram-каналов опубликовали информацию, что на ряде крупных промышленных предприятий Белоруссии бастуют рабочие, которые также призывают к этому своих коллег."Несмотря на то, что в СМИ прошла такая информация, на нашем предприятии все в рабочем режиме. Все находятся на своих рабочих местах, никаких нюансов по этому вопросу нет", - заявили в пресс-службе БелАЗ.На вопрос о том, были ли приняты руководством предприятия какие-либо дополнительные меры в свете анонсированной ранее забастовки, корреспонденту агентства ответили: "Нет, все в обычном, рабочем режиме. Обычный понедельник".Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская накануне вечером опубликовала обращение, в котором заявила о начале с 26 октября "общенациональной забастовки". До этого в воскресенье силовики применили спецсредства и провели задержания протестующих в районе улицы Орловская в Минске, где оппозиция проводила протестное шествие. В МВД не уточнили, какие именно спецсредства применялись. Очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщали об использовании светошумовых гранат и резиновых пуль, от которых есть пострадавшие среди демонстрантов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581522465.html

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581521349.html

https://ria.ru/20201013/tikhanovskaya-1579675797.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусский автомобильный завод, белоруссия, в мире