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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201026/bayden-1581562113.html
Песков ответил на слова Байдена о России
В Кремле сожалеют о словах кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена про угрозу от России: это совсем не так, насаждается ненависть к... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:04
2020-10-26T13:04
выборы президента сша — 2020
россия
джо байден
дмитрий песков
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле сожалеют о словах кандидата в президенты США от Демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> про угрозу от России: это совсем не так, насаждается ненависть к Российской Федерации, а она - не противник, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия является самой большой угрозой для Штатов в международных делах, Китай же является крупнейшим конкурентом.
https://ria.ru/20201026/ssha-1581464659.html
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россия
сша
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россия, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире

Песков ответил на слова Байдена о России

13:04 26.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Кремле сожалеют о словах кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена про угрозу от России: это совсем не так, насаждается ненависть к Российской Федерации, а она - не противник, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия является самой большой угрозой для Штатов в международных делах, Китай же является крупнейшим конкурентом.

"Это совсем не так, мы с этим абсолютно не согласны. Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской Федерации. И что наша страна позиционируется как какой-то противник. Это не так", - сказал Песков, комментируя слова Байдена.

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Выборы президента США — 2020РоссияДжо БайденДмитрий ПесковСШАВ мире
 
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