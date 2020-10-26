https://ria.ru/20201026/bayden-1581562113.html

Песков ответил на слова Байдена о России

В Кремле сожалеют о словах кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена про угрозу от России: это совсем не так, насаждается ненависть к... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:04

2020-10-26T13:04

2020-10-26T13:04

выборы президента сша — 2020

россия

джо байден

дмитрий песков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле сожалеют о словах кандидата в президенты США от Демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> про угрозу от России: это совсем не так, насаждается ненависть к Российской Федерации, а она - не противник, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия является самой большой угрозой для Штатов в международных делах, Китай же является крупнейшим конкурентом.

https://ria.ru/20201026/ssha-1581464659.html

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире