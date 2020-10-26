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Ядерные технологии
https://ria.ru/20201026/batareyka-1581595533.html
"Росатом" изготовил "ядерную батарейку" для космических аппаратов
Специалисты Научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара (ВНИИНМ, входит в структуру "Росатома") изготовили опытные... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:41
2020-10-26T16:34
ядерные технологии
вниинм
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
москва
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Специалисты Научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара (ВНИИНМ, входит в структуру "Росатома") изготовили опытные образцы источников питания для космоса и авиации.Как сообщило официальное издание российской атомной отрасли — газета "Страна Росатом", изделия прошли все проверки. Выпущена первая опытная партия.Источник питания работает на тритии — радиоактивном изотопе водорода. Энергия его излучения с помощью полупроводникового преобразователя превращается в электричество. Такие источники нужны для подпитки маломощных электросистем, микроэлектромеханических схем, датчиков измерительных приборов и так далее. Тритий удобен для создания таких "батареек", поскольку достаточно радиоактивен (период полураспада 12,3 года), но при этом его бета-излучение очень мягкое, не разрушает структуру полупроводниковых материалов, что позволит сохранять рабочие характеристики источника питания в течение 15 лет. Мощность такой российской "батарейки" — 200 нановатт, диаметр 30 миллиметров, а высота — 15 миллиметров.По словам начальника отдела разработки технологий и оборудования для изотопной продукции ВНИИНМ Александра Аникина, у устройства нет аналогов на российском рынке. На Западе такие же батареи делает американская компания CityLabs.Производители утверждают, что если бы они использовали американские полупроводники с отечественными источниками, то мощность конечного продукта была бы в два раза выше. В этом они видят потенциал для развития.
https://na.ria.ru/20201016/mifi-1579991862.html
https://ria.ru/20201019/dvorkovich-1580432913.html
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вниинм, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, твэл

"Росатом" изготовил "ядерную батарейку" для космических аппаратов

15:41 26.10.2020 (обновлено: 16:34 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Июль 2011
Пуск ракеты Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат. Июль 2011 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Олег Урусов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Специалисты Научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара (ВНИИНМ, входит в структуру "Росатома") изготовили опытные образцы источников питания для космоса и авиации.
Как сообщило официальное издание российской атомной отрасли — газета "Страна Росатом", изделия прошли все проверки. Выпущена первая опытная партия.
Ученые НИЯУ МИФИ модернизируют сферический токамак - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 09:00РИА Наука
В России модернизируют сферический токамак для удаленной работы
Источник питания работает на тритии — радиоактивном изотопе водорода. Энергия его излучения с помощью полупроводникового преобразователя превращается в электричество.
Такие источники нужны для подпитки маломощных электросистем, микроэлектромеханических схем, датчиков измерительных приборов и так далее. Тритий удобен для создания таких "батареек", поскольку достаточно радиоактивен (период полураспада 12,3 года), но при этом его бета-излучение очень мягкое, не разрушает структуру полупроводниковых материалов, что позволит сохранять рабочие характеристики источника питания в течение 15 лет.
Мощность такой российской "батарейки" — 200 нановатт, диаметр 30 миллиметров, а высота — 15 миллиметров.
По словам начальника отдела разработки технологий и оборудования для изотопной продукции ВНИИНМ Александра Аникина, у устройства нет аналогов на российском рынке. На Западе такие же батареи делает американская компания CityLabs.

"Наше устройство уступает зарубежному по КПД преобразования: мы принципиально использовали только российские комплектующие, и полупроводниковых преобразователей такого качества, как в США, на отечественном рынке нет. Но удельная активность потока бета-частиц в российских батареях выше", — отметил Аникин.

Производители утверждают, что если бы они использовали американские полупроводники с отечественными источниками, то мощность конечного продукта была бы в два раза выше. В этом они видят потенциал для развития.
Председатель фонда Сколково Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 11:00
Аркадий Дворкович: воронка инноваций будет расширяться
 
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Ядерные технологииВНИИНМГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МоскваТВЭЛ
 
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