https://ria.ru/20201026/babkina-1581627205.html

Фотография Бабкиной без фотошопа вызвала споры в Сети

Надежда Бабкина опубликовала в Instagram свое фото без обработки и фильтров и спровоцировала неоднозначную реакцию фанатов. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:51

2020-10-26T17:51

2020-10-26T17:51

шоубиз

шоу-бизнес

надежда бабкина

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/person_Babkina_Nadezhda/" target="_blank" data-auto="true">Надежда Бабкина</a> опубликовала в Instagram свое фото без обработки и фильтров и спровоцировала неоднозначную реакцию фанатов. На размещенных снимках звезда позирует в яркой желтой толстовке и черном шарфе на фоне природы. “Чудесная пора золотой осени располагает к семейным прогулкам!” - написала Бабкина и добавила, что пошла прогуляться на участок к соседям, которые разводят коз.Многие подписчики обратили внимание на то, что на фото певица предстала без фотошопа и фильтров, с “совсем другим лицом”.“Вот это настоящая Бабкина, а не та, что с фильтрами и фотошопами”, “Без грима и макияжа очень прекрасно выглядит, Надежда!!!”, “Пример для подражания”, “С каждым годом вы все красивее”, “Очень красивая без косметики”.Среди комментаторов нашлись и хейтеры, которые поспешили выразить свое недовольство. Они обругали брови исполнительницы и сравнили ее с попугаем.

https://ria.ru/20200817/1575899291.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, надежда бабкина