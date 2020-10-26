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Шоубиз
https://ria.ru/20201026/babkina-1581627205.html
Фотография Бабкиной без фотошопа вызвала споры в Сети
Надежда Бабкина опубликовала в Instagram свое фото без обработки и фильтров и спровоцировала неоднозначную реакцию фанатов. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:51
2020-10-26T17:51
шоубиз
шоу-бизнес
надежда бабкина
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/person_Babkina_Nadezhda/" target="_blank" data-auto="true">Надежда Бабкина</a> опубликовала в Instagram свое фото без обработки и фильтров и спровоцировала неоднозначную реакцию фанатов. На размещенных снимках звезда позирует в яркой желтой толстовке и черном шарфе на фоне природы. “Чудесная пора золотой осени располагает к семейным прогулкам!” - написала Бабкина и добавила, что пошла прогуляться на участок к соседям, которые разводят коз.Многие подписчики обратили внимание на то, что на фото певица предстала без фотошопа и фильтров, с “совсем другим лицом”.“Вот это настоящая Бабкина, а не та, что с фильтрами и фотошопами”, “Без грима и макияжа очень прекрасно выглядит, Надежда!!!”, “Пример для подражания”, “С каждым годом вы все красивее”, “Очень красивая без косметики”.Среди комментаторов нашлись и хейтеры, которые поспешили выразить свое недовольство. Они обругали брови исполнительницы и сравнили ее с попугаем.
https://ria.ru/20200817/1575899291.html
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Новости
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шоу-бизнес, надежда бабкина

Фотография Бабкиной без фотошопа вызвала споры в Сети

17:51 26.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНародная артистка России Надежда Бабкина
Народная артистка России Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Надежда Бабкина опубликовала в Instagram свое фото без обработки и фильтров и спровоцировала неоднозначную реакцию фанатов.
На размещенных снимках звезда позирует в яркой желтой толстовке и черном шарфе на фоне природы. “Чудесная пора золотой осени располагает к семейным прогулкам!” - написала Бабкина и добавила, что пошла прогуляться на участок к соседям, которые разводят коз.
Многие подписчики обратили внимание на то, что на фото певица предстала без фотошопа и фильтров, с “совсем другим лицом”.
“Вот это настоящая Бабкина, а не та, что с фильтрами и фотошопами”, “Без грима и макияжа очень прекрасно выглядит, Надежда!!!”, “Пример для подражания”, “С каждым годом вы все красивее”, “Очень красивая без косметики”.
Среди комментаторов нашлись и хейтеры, которые поспешили выразить свое недовольство. Они обругали брови исполнительницы и сравнили ее с попугаем.
Надежда Бабкина и Евгений Гор - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
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ШоубизШоу-бизнесНадежда Бабкина
 
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