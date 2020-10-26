https://ria.ru/20201026/ayfon-1581589918.html

Первые покупатели iPhone 12 пожаловались на неожиданную проблему

Покупатели нового iPhone 12 столкнулись с дискомфортом при использовании смартфона, вызванном формой корпуса. О жалобах китайских пользователей сообщает портал... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:10

2020-10-26T15:10

2020-10-26T15:10

риа наука

apple iphone

apple

купертино

технологии

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Покупатели нового <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 столкнулись с дискомфортом при использовании смартфона, вызванном формой корпуса. О жалобах китайских пользователей <u><a href="https://news.mydrivers.com/1/720/720086.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> портал Mydrivers.Люди, получившие новинку от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, недовольны тем, что смартфон буквально впивается в руку острыми гранями. Некоторые из пользователей жалуются на следы на ладонях и даже порезы. Впрочем, другие обладатели смартфона из <a href="http://ria.ru/location_Cupertino/" target="_blank" data-auto="true">Купертино</a> утверждают, что проблема надуманная и намеренно раздувается. В новом iPhone 12, представленном в октябре 2020 года, вернулись острые грани металлического корпуса. Смартфоны выполнены в стиле, которым отличались 4 и 5 поколение "яблока".

https://ria.ru/20201023/iphone-1581181391.html

GlAV 407 "Понты дороже денег" (с) 😎 39

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купертино

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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