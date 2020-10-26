https://ria.ru/20201026/atambaev-1581582759.html

Экс-президент Киргизии Атамбаев объявил голодовку в СИЗО

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку из-за перевода в другой изолятор, сообщил РИА Новости адвокат политика Сергей Слесарев. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T14:35

2020-10-26T14:35

2020-10-26T15:18

сооронбай жээнбеков

чуйская область

бишкек

протесты в бишкеке

алмазбек атамбаев

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 26 окт — РИА Новости.</strong> Экс-президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек Атамбаев</a> объявил голодовку из-за перевода в другой изолятор, сообщил РИА Новости адвокат политика Сергей Слесарев.Атамбаева перевели из СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) в СИЗО-1 <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>.Следственный изолятор ГКНБ находится в здании киргизских спецслужб. Обычно туда помещают подозреваемых в коррупции высокопоставленных чиновников или людей, представляющих угрозу безопасности государства: экстремистов, террористов, иностранных наемников.В СИЗО-1 водворяются большинство подозреваемых в совершении любых преступлений на территории столицы и <a href="http://ria.ru/location_Chuy_Province/">Чуйской области</a>.Экс-президента республики освободили из СИЗО ГКНБ его сторонники. Это произошло на фоне массовых беспорядков в ночь на 6 октября. Однако 10 октября Атамбаева вновь задержали.Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также в настоящий момент продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента, по которому ему может грозить срок вплоть до пожизненного заключения.Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаю Жээнбекову</a> в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела.Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Экс-президент неоднократно заявлял, что все обвинения в отношении него и сподвижников носят политический характер.

https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581311076.html

https://ria.ru/20201022/kirgiziya-1581074327.html

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чуйская область

бишкек

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, чуйская область, бишкек, алмазбек атамбаев, киргизия, в мире