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Новый президент Боливии Арсе хочет скорее встретиться с Путиным
Новый президент Боливии Луис Арсе сообщил в интервью РИА Новости, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:27
2020-10-26T12:27
россия
луис арсе
владимир путин
боливия
в мире
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<strong>ЛА-ПАС, 26 окт – РИА Новости.</strong> Новый президент Боливии <a href="http://ria.ru/person_luis-arse/" target="_blank" data-auto="true">Луис Арсе</a> сообщил в интервью РИА Новости, что хочет встретиться с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> как можно скорее."Я бы очень хотел встретиться лично с президентом Путиным в любой обстановке, будь то в Организации Объединенных Наций или в любой другой обстановке, чтобы иметь возможность, в частности, обменяться мнениями и обсудить вопросы, которые интересуют обе страны", - сказал он.Отвечая на вопрос, может ли этот разговор состояться до конца года, он отметил, что "оптимальным было бы встретиться как можно скорее"."Но мы понимаем ту повестку дня, которая, должно быть, есть у президента Путина", - добавил Арсе.Ранее он сообщил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank" data-auto="true">Боливия</a> восстановит отношения с Россией после ухудшения, произошедшего во время работы правительства де-факто.
https://ria.ru/20201026/boliviya-1581550654.html
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россия
боливия
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россия, луис арсе, владимир путин, боливия, в мире

Новый президент Боливии Арсе хочет скорее встретиться с Путиным

12:27 26.10.2020
 
© REUTERS / Ueslei MarcelinoКандидат в президенты от партии "Движение за социализм" Луис Арсе в Ла-Пасе, Боливия
Кандидат в президенты от партии Движение за социализм Луис Арсе в Ла-Пасе, Боливия - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© REUTERS / Ueslei Marcelino
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ЛА-ПАС, 26 окт – РИА Новости. Новый президент Боливии Луис Арсе сообщил в интервью РИА Новости, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее.
"Я бы очень хотел встретиться лично с президентом Путиным в любой обстановке, будь то в Организации Объединенных Наций или в любой другой обстановке, чтобы иметь возможность, в частности, обменяться мнениями и обсудить вопросы, которые интересуют обе страны", - сказал он.
Отвечая на вопрос, может ли этот разговор состояться до конца года, он отметил, что "оптимальным было бы встретиться как можно скорее".
"Но мы понимаем ту повестку дня, которая, должно быть, есть у президента Путина", - добавил Арсе.
Ранее он сообщил РИА Новости, что Боливия восстановит отношения с Россией после ухудшения, произошедшего во время работы правительства де-факто.
Прилавок с цитрусовыми в супермаркете - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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РоссияЛуис АрсеВладимир ПутинБоливияВ мире
 
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