https://ria.ru/20201026/arse-1581553424.html

Новый президент Боливии Арсе хочет скорее встретиться с Путиным

Новый президент Боливии Луис Арсе сообщил в интервью РИА Новости, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:27

2020-10-26T12:27

2020-10-26T12:27

россия

луис арсе

владимир путин

боливия

в мире

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<strong>ЛА-ПАС, 26 окт – РИА Новости.</strong> Новый президент Боливии <a href="http://ria.ru/person_luis-arse/" target="_blank" data-auto="true">Луис Арсе</a> сообщил в интервью РИА Новости, что хочет встретиться с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> как можно скорее."Я бы очень хотел встретиться лично с президентом Путиным в любой обстановке, будь то в Организации Объединенных Наций или в любой другой обстановке, чтобы иметь возможность, в частности, обменяться мнениями и обсудить вопросы, которые интересуют обе страны", - сказал он.Отвечая на вопрос, может ли этот разговор состояться до конца года, он отметил, что "оптимальным было бы встретиться как можно скорее"."Но мы понимаем ту повестку дня, которая, должно быть, есть у президента Путина", - добавил Арсе.Ранее он сообщил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank" data-auto="true">Боливия</a> восстановит отношения с Россией после ухудшения, произошедшего во время работы правительства де-факто.

https://ria.ru/20201026/boliviya-1581550654.html

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россия

боливия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луис арсе, владимир путин, боливия, в мире