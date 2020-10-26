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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201026/armeniya-1581623753.html
Бои в Карабахе ужесточились, заявили в Ереване
Вооруженные силы Азербайджана обстреливают позиции Карабаха из ствольной и реактивной артиллерии и танков, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:35
2020-10-26T18:27
обсе
нагорно-карабахская республика
москва
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости. </strong>Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> обстреливают позиции Карабаха из ствольной и реактивной артиллерии и танков, сообщила пресс-секретарь Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян."К 17:00 (16:00 мск) плотность огня вдоль границы Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) резко увеличилась", — написала она в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3362421640460639" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.В свою очередь, в <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> обвинили ВС Армении в обстреле города Тертер из РСЗО "Смерч". В Карабахе при этом заявили, что реактивные системы залпового огня использует сам Баку. По информации Госслужбы ЧС непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a>, Азербайджан наносит удары из РСЗО "Град" и "Смерч" по городам Мартуник, Мартакерт и Аскеран.Накануне Госдепартамент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank">Зограба Мнацаканяна</a> и Джейхуна Байрамова о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Перемирие вступило в силу в понедельник в 08:00 (07:00 мск).Однако после этого стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности. Как отметила Степанян, Баку открыл артиллерийский огонь по позициям непризнанной НКР на северо-восточном направлении линии соприкосновения. В Азербайджане, в свою очередь, завили, что армейские части подверглись обстрелу со стороны Еревана в одном из сел Лачинского района.Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
https://ria.ru/20201021/karabakh-1580903220.html
https://ria.ru/20201026/karabakh-1581588346.html
Кстати, ни куда не улетучились, а наооборот - Россия официально Алиева уткнула конкретными данными о бармалеях. Алиев или реально потерял контроль над страной или под неадеквата косит.
33
в Армении как всегда все воспринимают крайне серьезно. Кстати, если заметили, разговоры про сирийских бармалеев куда-то улетучились :)
26
139
нагорно-карабахская республика
москва
сша
азербайджан
армения
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РИА Новости
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, азербайджан, армения, в мире

Бои в Карабахе ужесточились, заявили в Ереване

17:35 26.10.2020 (обновлено: 18:27 26.10.2020)
 
© Фото : Министерство обороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : Министерство обороны Азербайджана
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана обстреливают позиции Карабаха из ствольной и реактивной артиллерии и танков, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
"К 17:00 (16:00 мск) плотность огня вдоль границы Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) резко увеличилась", — написала она в Facebook.
Ситуация в районе села Мадагис в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 20:50Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Турции допустили отправку войск в Карабах
В свою очередь, в Минобороны Азербайджана обвинили ВС Армении в обстреле города Тертер из РСЗО "Смерч".
В Карабахе при этом заявили, что реактивные системы залпового огня использует сам Баку. По информации Госслужбы ЧС непризнанной НКР, Азербайджан наносит удары из РСЗО "Град" и "Смерч" по городам Мартуник, Мартакерт и Аскеран.
Накануне Госдепартамент США опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Перемирие вступило в силу в понедельник в 08:00 (07:00 мск).
Однако после этого стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности. Как отметила Степанян, Баку открыл артиллерийский огонь по позициям непризнанной НКР на северо-восточном направлении линии соприкосновения. В Азербайджане, в свою очередь, завили, что армейские части подверглись обстрелу со стороны Еревана в одном из сел Лачинского района.
Автомобиль скорой помощи возле больницы, попавшей под артиллерийский обстрел, в Мартакерте - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 15:03Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Карабахе заявили о гибели мирного жителя при обстреле села Аветараноц

Ситуация в Карабахе

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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