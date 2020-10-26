https://ria.ru/20201026/arktika-1581662585.html
Россия будет развивать аварийно-спасательные центры в Арктике
Россия собирается развивать сеть комплексных арктических аварийно-спасательных центров, а также проводить учения сил арктических государство по ликвидации ЧП,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T21:07
2020-10-26T21:07
2020-10-26T21:07
россия
арктика
безопасность
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Россия собирается развивать сеть комплексных арктических аварийно-спасательных центров, а также проводить учения сил арктических государство по ликвидации ЧП, говорится в стратегии развития арктической зоны России и обеспечения национальной <a href="https://ria.ru/defense_safety" target="_blank">безопасности</a> до 2035 года, утвержденной указом президента РФ."Развитие (с учетом решаемых задач и природно-климатических условий) арктический комплексных аварийно-спасательных центров, в том числе расширение их технических и тактических возможностей, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций и реагированием на такие ситуации, совершенствование их структуры, состава и материально-технического обеспечения, расширение инфраструктуры базирования", - говорится в <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010260033" target="_blank" rel="nofollow noopener">стратегии</a>.Стратегия также предусматривает проведение тренировок сил и средств арктических государств по ликвидации ЧП природного и техногенного характера.
https://ria.ru/20201026/ledokol-1581662153.html
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россия
арктика
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, безопасность