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Россия будет развивать аварийно-спасательные центры в Арктике
Россия собирается развивать сеть комплексных арктических аварийно-спасательных центров, а также проводить учения сил арктических государство по ликвидации ЧП,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T21:07
2020-10-26T21:07
россия
арктика
безопасность
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Россия собирается развивать сеть комплексных арктических аварийно-спасательных центров, а также проводить учения сил арктических государство по ликвидации ЧП, говорится в стратегии развития арктической зоны России и обеспечения национальной <a href="https://ria.ru/defense_safety" target="_blank">безопасности</a> до 2035 года, утвержденной указом президента РФ."Развитие (с учетом решаемых задач и природно-климатических условий) арктический комплексных аварийно-спасательных центров, в том числе расширение их технических и тактических возможностей, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций и реагированием на такие ситуации, совершенствование их структуры, состава и материально-технического обеспечения, расширение инфраструктуры базирования", - говорится в <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010260033" target="_blank" rel="nofollow noopener">стратегии</a>.Стратегия также предусматривает проведение тренировок сил и средств арктических государств по ликвидации ЧП природного и техногенного характера.
https://ria.ru/20201026/ledokol-1581662153.html
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россия
арктика
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россия, арктика, безопасность

Россия будет развивать аварийно-спасательные центры в Арктике

21:07 26.10.2020
 
© Фото : Максим Курапов Шпицберген
Шпицберген - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : Максим Курапов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия собирается развивать сеть комплексных арктических аварийно-спасательных центров, а также проводить учения сил арктических государство по ликвидации ЧП, говорится в стратегии развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, утвержденной указом президента РФ.
"Развитие (с учетом решаемых задач и природно-климатических условий) арктический комплексных аварийно-спасательных центров, в том числе расширение их технических и тактических возможностей, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций и реагированием на такие ситуации, совершенствование их структуры, состава и материально-технического обеспечения, расширение инфраструктуры базирования", - говорится в стратегии.
3D модель ледокола Лидер - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 21:02
Россия построит три самых мощных в мире атомных ледокола "Лидер"
Стратегия также предусматривает проведение тренировок сил и средств арктических государств по ликвидации ЧП природного и техногенного характера.
 
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РоссияАрктикаБезопасность
 
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