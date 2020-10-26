https://ria.ru/20201026/arktika-1581652454.html

Путин утвердил стратегию развития Арктической зоны и нацбезопасности

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности до 2035 года, соответствующий указ опубликован РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T19:59

2020-10-26T19:59

2020-10-26T20:29

политика

россия

арктика

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> утвердил стратегию развития арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности до 2035 года, соответствующий<a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010260033" target="_blank" rel="nofollow noopener"> указ</a> опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемую Стратегию развития Арктической зоны <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года", - говорится в указе.Правительство России должно за три месяца утвердить план по реализации основ госполитики и стратегии. Также правительству поручено контролировать реализацию стратегии и ежегодно докладывать об этом президенту.В указе отмечается, что в арктической зоне Россия добывает более 80% природного газа и более 17% нефти, а континентальный шельф в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a> содержит более 85,1 триллиона кубометров газа и 17,3 миллиарда тонн нефти.В документе говорится, что инвестиционные проекты в Арктике должны подтолкнуть производство наукоемкой и высокотехнологичной российской продукции.При этом основными опасностями и угрозами, согласно указу, в Арктике следует считать потепление, которое идет там в 2-2,5 раза быстрее, чем в целом по планете, снижение естественного прироста населения, и отставание по качеству жизни, а также "низкий уровень доступности качественных социальных услуг и благоустроенного жилья".Также в указе отмечаются опасные условия труда в Арктике, небольшая транспортная доступность, отсутствие системы экстренной эвакуации и оказания медпомощи, высокая доля вредной дизельной энергетики, риск попадания вредных и токсичных веществ из-за рубежа и "рост конфликтного потенциала, требующий постоянного повышения боевых возможностей группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации" и других войск в регионе.

https://ria.ru/20201026/sevmorput-1581504713.html

https://ria.ru/20201024/arktika-1581294116.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, россия, арктика, владимир путин, общество