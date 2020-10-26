https://ria.ru/20201026/arktika-1581252354.html

Для Русской Арктики создадут стандарты комфортной городской среды

Для арктических территорий будут разработаны специальные стандарты формирования комфортной городской среды. Этот проект показал эффективность по всей России,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T08:00

2020-10-26T08:00

2020-10-26T16:08

хорошие новости

россия

хорошие новости

арктика

архангельск

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Для арктических территорий будут разработаны специальные стандарты формирования комфортной городской среды. Этот проект показал эффективность по всей России, однако, по словам специалистов, территория Арктики из-за климатических особенностей требует индивидуального подхода, поэтому перед созданием новых парков и благоустройства дворов в регионе будет разработан свод правил. Это нужно для того, чтобы все урбанистические новинки не только радовали глаз, но и долго служили в суровых погодных условиях."Действующий федеральный проект по формированию комфортной городской среды показывает свою эффективность в целом по России. При этом подходы к развитию городской среды населенных пунктов в Арктике серьезно отличаются от тех, что применяются в регионах с умеренным климатом, а решения, эффективные в других городах страны, зачастую неприменимы в арктических городах из-за климатических особенностей: преобладания низких температур, сильного ветра, периода полярных ночей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.Для того чтобы работа над правилами формирования городской среды была эффективной, стандарты арктического благоустройства разработает специальная комиссия. В ее состав войдут ведущие архитекторы арктических регионов, представители экспертного и научного сообщества, специалисты в сфере урбанистики, городского планирования и дизайна и многие другие."Мы для себя не ограничиваем участников этой работы — главное, чтобы конечный результат был востребован жителями арктических территорий, а качество городской среды играло позитивную роль в настроении жителей и в развитии этих территорий", — отметили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.При этом регулировать благоустройство в Арктике будет не единый документ, а целый перечень, в котором будут учитываться мельчайшие нюансы — от глубины промерзания грунта до создания правильной подсветки в условиях полярной ночи."Документы будут содержать требования и рекомендации к применению морозоустойчивых материалов, а также материалов, устойчивых к резкому изменению температурного режима, и соответствующих технологий при благоустройстве с учетом климатических особенностей и глубины промерзания грунта, концептуальные подходы в организации наружного освещения в условиях нехватки солнечного света в период полярной ночи (использование архитектурной подсветки, малых архитектурных форм как элементов светодизайна), особые северные принципы озеленения общественных пространств", — уточнили в пресс-службе министерства.Также отмечается, что отдельно будет проработан план дальнейшего благоустройства Архангельска."Региональная власть сейчас дорабатывает концепцию развития городского пейзажа, после чего все проекты рассмотрят в министерстве", — отметил замминистра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

https://ria.ru/20200817/1575682606.html

https://ria.ru/20200911/gorod-1577118643.html

https://ria.ru/20200923/zakon-1577664314.html

shumov.1973 А для остальной России когда? 18

Константин Е А почему бы не сделать благоустройство там, где проживают люди, там где ходят семьи отдыхать и тд?) Ах да, лучше освоить в Арктике, уж там то пользы гораздо больше будет приносить) 13

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арктика

архангельск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, арктика, архангельск