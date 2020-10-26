https://ria.ru/20201026/aeroport-1581524776.html

СК возбудил дело из-за реконструкции взлетной полосы в Домодедово

СК возбудил дело о халатности должностных лиц администрации аэропорта Домодедово при реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), ущерб составил более 107... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:02

2020-10-26T10:02

2020-10-26T21:29

следственный комитет россии (ск рф)

домодедово (аэропорт)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил дело о халатности должностных лиц администрации аэропорта <a href="http://ria.ru/organization_Domodedovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Домодедово</a> при реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), ущерб составил более 107 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.По данным ведомства, с декабря 2012-го по декабрь 2019 года сотрудники администрации аэропорта Домодедово не контролировали выполнение государственного контракта по реконструкции ВПП, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту. Это повлекло причинение ущерба на общую сумму более 107 миллионов рублей."Следственными органами Следственного комитета России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" (части 1.1 статьи 293 УК России)", — заявила Врадий.В пресс-службе аэропорта Домодедово пояснили, что ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" — государственное предприятие, подведомственное <a href="http://ria.ru/organization_Rosaviacija/" target="_blank" data-auto="true">Росавиации</a>."Частный оператор аэропорта Домодедово не является и не являлся участником государственных контрактов по строительству и реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры", — сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20200717/1574512134.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт), происшествия