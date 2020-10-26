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Шоубиз
https://ria.ru/20201026/adel-1581597093.html
В Сети раскритиковали шоу с Адель за шутки о секс-туризме в Африке
Поклонники раскритиковали британскую певицу Адель, которая появилась в последнем выпуске шоу Saturday night live (SNL), за то, что она пошутила о секс-туризме в РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:38
2020-10-26T16:38
знаменитости
звезды
адель эдкинс
youtube
африка
шоубиз
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости</strong>. Поклонники раскритиковали британскую певицу Адель, которая появилась в последнем выпуске шоу Saturday night live (SNL), за то, что она пошутила о секс-туризме в Африке и "фетишизировала" темнокожих мужчин, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8878341/Adele-faces-criticism-Saturday-Night-Live-fans.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. В скетче Адель вместе с комедианткой Кейт Маккиннон изображают разведенных ведущих, которые рекламируют туризм в Африке. Они призывают женщин посетить этот континент ради природной красоты, а также намекают на то, что здесь можно заняться более "интересными вещами" (имея ввиду местных мужчин). "Солнце, ветер, океан, горы, – все это есть в прекрасной Африке", – говорит Адель. "А еще дикари", – продолжает Маккиннон, после чего певица еле сдерживает смех, но берет себя в руки. Все это время за ведущими прогуливаются девушки в компании местных ребят. Одну даже носят на руках. Несмотря на то, что многие положительно оценили актерские способности Адель и скетч в целом (за сутки он набрал на YouTube более 1,5 миллиона просмотров и 31 тысячу лайков), зрителей разозлили шутки на тему фетишизации и секс-туризма. Об этом они высказались в соцсетях. "Это совсем не смешно", – прокомментировала moyer762; "SNL, остановитесь уже!" – заявил gothbrooks_; "Этот скетч не только не смешной, но еще и неуместный", – считает DragonChild460.Руководство Saturday night live пока никак не отреагировало на эти комментарии.
https://ria.ru/20201023/adel-1581196853.html
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знаменитости, звезды, адель эдкинс, youtube, африка

В Сети раскритиковали шоу с Адель за шутки о секс-туризме в Африке

16:38 26.10.2020
 
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Поклонники раскритиковали британскую певицу Адель, которая появилась в последнем выпуске шоу Saturday night live (SNL), за то, что она пошутила о секс-туризме в Африке и "фетишизировала" темнокожих мужчин, сообщает Daily Mail.
В скетче Адель вместе с комедианткой Кейт Маккиннон изображают разведенных ведущих, которые рекламируют туризм в Африке. Они призывают женщин посетить этот континент ради природной красоты, а также намекают на то, что здесь можно заняться более "интересными вещами" (имея ввиду местных мужчин).
"Солнце, ветер, океан, горы, – все это есть в прекрасной Африке", – говорит Адель. "А еще дикари", – продолжает Маккиннон, после чего певица еле сдерживает смех, но берет себя в руки. Все это время за ведущими прогуливаются девушки в компании местных ребят. Одну даже носят на руках.
Несмотря на то, что многие положительно оценили актерские способности Адель и скетч в целом (за сутки он набрал на YouTube более 1,5 миллиона просмотров и 31 тысячу лайков), зрителей разозлили шутки на тему фетишизации и секс-туризма. Об этом они высказались в соцсетях.

"Я из Южной Африки, и это ужасающе точное изображение того, как американские женщины ведут себя в Африке", – написал Jeffrey Gillespie.

"Это совсем не смешно", – прокомментировала moyer762; "SNL, остановитесь уже!" – заявил gothbrooks_; "Этот скетч не только не смешной, но еще и неуместный", – считает DragonChild460.
Руководство Saturday night live пока никак не отреагировало на эти комментарии.
Скриншот видео из Instagram-аккаунта телепрограммы Saturday Night Live на канале NBC - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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ШоубизЗнаменитостизвездыАдель ЭдкинсYouTubeАфрика
 
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