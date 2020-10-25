https://ria.ru/20201025/zelenskiy-1581430980.html

Зеленский проголосовал на местных выборах и принял участие в опросе

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал в Киеве на местных выборах, а затем принял участие в опросе, который сам инициировал. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T11:49

2020-10-25T11:49

2020-10-25T13:19

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581438114_0:57:1135:695_1400x0_80_0_0_256b2a65977bd52b2fcbe1168f747ac4.jpg

<strong>КИЕВ, 25 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> проголосовал в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> на местных выборах, а затем принял участие в опросе, который сам инициировал.Ранее Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума, результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят о том, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом."Для меня важно, как для любого украинца, чтобы мы избирали тех людей, которым доверяем. Это местные выборы. Важно, что эти люди могут сделать на местах", - сказал он после голосования журналистам, трансляцию вел телеканал <a href="https://24tv.ua/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Украина 24"</a>.После выхода с избирательного участка и общения с журналистами президент принял участие в инициированном им опросе - он подошел к волонтерам, заполнил форму на корточках и опустил листок в специальную урну.Ранее сообщалось, что волонтеры будут проводить опрос без какой-либо партийной символики и вне избирательных участков, других подробностей не приводилось.В эфире ТВ показало также, как перед направляющимися к участку президентом и его супругой выскочила женщина, которая подняла юбку с надписью на изнанке "Zexist", причем на женщине не было нижнего белья. Ее оттеснила охрана.Избирательные участки на местных выборах открылись в воскресенье в 8.00 (9.00 мск). Голосование продлится до 20.00 (21.00 мск).Очередные выборы в органы местного самоуправления проходят на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому парламентом постановлению выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

https://ria.ru/20201023/ukraina-1581197680.html

https://ria.ru/20201023/zelenskiy-1581209633.html

https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html

3

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире