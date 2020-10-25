https://ria.ru/20201025/yazyk-1581433461.html
Названы причины развития рака языка
Небрежное отношение пациентов к зубным протезам может стать причиной развития рака языка, заявил челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T12:20
2020-10-25T12:20
2020-10-25T12:51
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Небрежное отношение пациентов к зубным протезам может стать причиной развития рака языка, заявил челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский.По его словам, любая хроническая травма может стать пусковым механизмом для развития онкологических процессов.Спровоцировать рак также может несостоятельность коронок или отлом зубов, добавил врач. В этом случае опухоль может возникнуть не только при костной патологии, но и на слизистой рта.
https://ria.ru/20201016/rak-1580188410.html
Stas Dremov
Коронки, а не КУРЕНИЕ И ВАЙПИНГ, да??? )))
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Небрежное отношение пациентов к зубным протезам может стать причиной развития рака языка, заявил челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский.
"Это часто приводит к таким онкологическим заболеваниям, когда идет несостоятельность съемного протеза, когда происходит постоянное натирание слизистой, которое в последующем приводит к хронической травме", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, любая хроническая травма может стать пусковым механизмом для развития онкологических процессов.
Спровоцировать рак также может несостоятельность коронок или отлом зубов, добавил врач. В этом случае опухоль может возникнуть не только при костной патологии, но и на слизистой рта.