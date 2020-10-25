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Названы причины развития рака языка
Небрежное отношение пациентов к зубным протезам может стать причиной развития рака языка, заявил челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T12:20
2020-10-25T12:51
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Небрежное отношение пациентов к зубным протезам может стать причиной развития рака языка, заявил челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский.По его словам, любая хроническая травма может стать пусковым механизмом для развития онкологических процессов.Спровоцировать рак также может несостоятельность коронок или отлом зубов, добавил врач. В этом случае опухоль может возникнуть не только при костной патологии, но и на слизистой рта.
https://ria.ru/20201016/rak-1580188410.html
Коронки, а не КУРЕНИЕ И ВАЙПИНГ, да??? )))
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РИА Новости
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здоровье, общество

Названы причины развития рака языка

12:20 25.10.2020 (обновлено: 12:51 25.10.2020)
 
© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Depositphotos / auntspray
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Небрежное отношение пациентов к зубным протезам может стать причиной развития рака языка, заявил челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский.

"Это часто приводит к таким онкологическим заболеваниям, когда идет несостоятельность съемного протеза, когда происходит постоянное натирание слизистой, которое в последующем приводит к хронической травме", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, любая хроническая травма может стать пусковым механизмом для развития онкологических процессов.
Спровоцировать рак также может несостоятельность коронок или отлом зубов, добавил врач. В этом случае опухоль может возникнуть не только при костной патологии, но и на слизистой рта.
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Назван способ снизить риск развития рака
 
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