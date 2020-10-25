https://ria.ru/20201025/yazyk-1581433461.html

Названы причины развития рака языка

Небрежное отношение пациентов к зубным протезам может стать причиной развития рака языка, заявил челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T12:20

2020-10-25T12:20

2020-10-25T12:51

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Небрежное отношение пациентов к зубным протезам может стать причиной развития рака языка, заявил челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский.По его словам, любая хроническая травма может стать пусковым механизмом для развития онкологических процессов.Спровоцировать рак также может несостоятельность коронок или отлом зубов, добавил врач. В этом случае опухоль может возникнуть не только при костной патологии, но и на слизистой рта.

https://ria.ru/20201016/rak-1580188410.html

Stas Dremov Коронки, а не КУРЕНИЕ И ВАЙПИНГ, да??? ))) 17

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество