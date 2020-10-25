https://ria.ru/20201025/vzryv-1581420384.html

СК возбудил уголовное дело после взрыва на танкере в Азовском море

Следователи завели дело о нарушении требований пожарной безопасности после инцидента в Азовском море с танкером "Генерал Ази Асланов", сообщает старший помощник РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T10:04

2020-10-25T10:04

2020-10-25T11:28

взрыв на танкере в азовском море

азовское море

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Следователи завели дело о нарушении требований пожарной безопасности после инцидента в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> с танкером "Генерал Ази Асланов", сообщает старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ Елена Марковская.Взрыв на танкере в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. Взрывом повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена. Танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ"."По факту нарушения требований пожарной безопасности на танкере "Генерал Ази Асланов" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц)", - заявила Марковская.По данным СК, в субботу примерно в 18.30 в акватории Азовского моря во время следования танкера из нейтральных вод Черного моря произошло возгорание взрывоопасной смеси груза - легковоспламеняющийся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке.

https://ria.ru/20201025/poiski-1581415494.html

азовское море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, где произошел взрыв Танкер "Генерал Ази Асланов" после инцидента вечером 24 октября в Азовском море, где на борту судна произошел взрыв и возгорание взрывоопасной смеси груза-легковоспламеняющийся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке. 2020-10-25T10:04 true PT1M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, азовское море, следственный комитет россии (ск рф), происшествия