https://ria.ru/20201025/vybory-1581417773.html

Эксперт оценил, как исход выборов в США повлияет на отношения с Россией

Тема России будет холостым выстрелом в сторону президента США Дональда Трампа, если его переизберут на новый срок, в целом нельзя сказать, что кто-то из... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T09:21

2020-10-25T09:21

2020-10-25T09:29

президентские выборы в сша — 2020

россия

amcham

алексис родзянко

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Тема России будет холостым выстрелом в сторону президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, если его переизберут на новый срок, в целом нельзя сказать, что кто-то из кандидатов более выгоден с точки зрения отношений с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (<a href="http://ria.ru/organization_AmCham/" target="_blank" data-auto="true">AmCham</a>) <a href="http://ria.ru/person_Aleksis_Rodzjanko/" target="_blank" data-auto="true">Алексис Родзянко</a>.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Трамп и кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.По его словам, тема "Россия – Америка" меньше зависит от того, какая партия сейчас у власти, и кто в данный момент президент. "Это тема соперничества двух крупных держав, как это соперничество управляется, какими приемами - переговорами либо конфликтами", - рассуждает он."Если Трампа переизберут на новый срок, то тема России уже будет холостым выстрелом в его сторону, и я сомневаюсь, что ее опять будут муссировать. Соответственно, у него будет немножко больше гибкости и возможностей в отношениях с Россией, чем было в первый срок", - полагает собеседник агентства."Если же победит Байден, то у него нет за спиной подозрения, что он как-то связан с Россией, в целом в адрес демократов такое обвинение не принято выдвигать. Поэтому у Байдена может быть несколько больше гибкости. Но я не вижу, что будет сильная разница при любом из двух вариантов", - заключил он.

https://ria.ru/20201024/feyk-1581381825.html

https://ria.ru/20201023/amerika-1581172164.html

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, amcham, алексис родзянко, дональд трамп, джо байден, сша, в мире