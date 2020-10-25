https://ria.ru/20201025/vitebsk-1581465957.html

В Витебске задержали польского журналиста

Журналист польского телеканала "Белсат" Дмитрий Казакевич в воскресенье был задержан белорусскими силовиками в Витебске, сообщила Белорусская ассоциация... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T17:46

2020-10-25T17:46

2020-10-25T17:46

протесты в белоруссии

светлана тихановская

белсат

александр лукашенко

витебск

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Журналист польского телеканала "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>" Дмитрий Казакевич в воскресенье был задержан белорусскими силовиками в <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebsk/" target="_blank" data-auto="true">Витебске</a>, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ)."В Витебске задержан журналист Дмитрий Казакевич", - говорится в сообщении БАЖ, опубликованном в <a href="https://t.me/bajby" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> организации. Эту же информацию опубликовал и сам "Белсат".При каких обстоятельствах был задержан журналист, не уточняется. В этот день в Витебске, как и в других городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, проходят акции сторонников оппозиции, которые, как правило, сопровождаются задержаниями.В центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> ранее в воскресенье правоохранители задержали двух журналистов: фотокорреспондента "Комсомольской правды" Святослава Зоркого и журналиста "Новага часу" Дмитрия Дмитриева.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.

https://ria.ru/20201025/aktsiya-1581449417.html

https://ria.ru/20201024/minsk-1581359873.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, белсат, александр лукашенко, витебск, минск, белоруссия, в мире