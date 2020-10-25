Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201025/vitebsk-1581465957.html
В Витебске задержали польского журналиста
Журналист польского телеканала "Белсат" Дмитрий Казакевич в воскресенье был задержан белорусскими силовиками в Витебске, сообщила Белорусская ассоциация... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T17:46
2020-10-25T17:46
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белсат
александр лукашенко
витебск
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581450479_36:4:1115:611_1400x0_80_0_0_423b9c406c36f58b3e0610601b6ef054.jpg
<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Журналист польского телеканала "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>" Дмитрий Казакевич в воскресенье был задержан белорусскими силовиками в <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebsk/" target="_blank" data-auto="true">Витебске</a>, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ)."В Витебске задержан журналист Дмитрий Казакевич", - говорится в сообщении БАЖ, опубликованном в <a href="https://t.me/bajby" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> организации. Эту же информацию опубликовал и сам "Белсат".При каких обстоятельствах был задержан журналист, не уточняется. В этот день в Витебске, как и в других городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, проходят акции сторонников оппозиции, которые, как правило, сопровождаются задержаниями.В центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> ранее в воскресенье правоохранители задержали двух журналистов: фотокорреспондента "Комсомольской правды" Святослава Зоркого и журналиста "Новага часу" Дмитрия Дмитриева.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
https://ria.ru/20201025/aktsiya-1581449417.html
https://ria.ru/20201024/minsk-1581359873.html
Если роток замазан чем-то коричневым, то накинуть необходимо.
23
На чужой роток не накинешь платок!
18
3
витебск
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581450479_89:5:1161:809_1400x0_80_0_0_d51a28145d2a07c40363675cf7545aeb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, белсат, александр лукашенко, витебск, минск, белоруссия, в мире

В Витебске задержали польского журналиста

17:46 25.10.2020
 
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов Белоруссии перед началом акции оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии перед началом акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Журналист польского телеканала "Белсат" Дмитрий Казакевич в воскресенье был задержан белорусскими силовиками в Витебске, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
"В Витебске задержан журналист Дмитрий Казакевич", - говорится в сообщении БАЖ, опубликованном в Telegram-канале организации. Эту же информацию опубликовал и сам "Белсат".
При каких обстоятельствах был задержан журналист, не уточняется. В этот день в Витебске, как и в других городах Белоруссии, проходят акции сторонников оппозиции, которые, как правило, сопровождаются задержаниями.
В центре Минска ранее в воскресенье правоохранители задержали двух журналистов: фотокорреспондента "Комсомольской правды" Святослава Зоркого и журналиста "Новага часу" Дмитрия Дмитриева.
Бойцы ОМОН собрались у места сбора протестующих в Минске - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 15:01Протесты в Белоруссии
В Минске началась несанкционированная акция оппозиции
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
В воскресенье в 23.59 (совпадает с мск) истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она заявила, что если до этого времени не будут выполнены требования оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований - отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 18:28Протесты в Белоруссии
В Минске задержали съемочную группу телеканала Sky news
 
Обсудить3
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелсатАлександр ЛукашенкоВитебскМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Глава непризнанной НКР заявил о готовности соблюдать перемирие в Карабахе
00:46Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
00:09Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
23:18Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
23:17Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:13На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
23:08Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
23:03В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
22:48Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
22:43Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
22:43Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу
22:42Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
22:39Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
22:35Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
22:27"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка
22:23Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
22:22Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев
22:14Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:09Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
21:58В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
Лента новостейМолния