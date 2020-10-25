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https://ria.ru/20201025/venesuela-1581413749.html
Разведка обыскала дом испанских дипломатов в Каракасе, сообщили СМИ
Сотрудники службы национальной разведки Венесуэлы (Sebin) в субботу вечером начали обыск в доме, где проживают испанские дипломаты и представители сил... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T08:14
2020-10-25T08:15
хуан гуаидо
леопольдо лопес
николас мадуро
мид испании‎
венесуэла
испания
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники службы национальной разведки <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> (Sebin) в субботу вечером начали обыск в доме, где проживают испанские дипломаты и представители сил безопасности, на фоне сообщений, что венесуэльский оппозиционер <a href="http://ria.ru/person_Leopoldo_Lopes/" target="_blank" data-auto="true">Леопольдо Лопес</a> покинул посольство <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> в <a href="http://ria.ru/location_Caracas/" target="_blank" data-auto="true">Каракасе</a>, где находился около полутора лет, сообщает агентство Efe со ссылкой на очевидцев.Ранее о том, что Лопес больше не находится в посольстве, написали международные СМИ. Изначально сообщалось, что Лопес направился в <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбию</a>, однако позднее отец оппозиционера заявил агентству Франс Пресс, что его сын в пятницу пересек границу с Колумбией и сейчас направляется в Испанию. Лидер оппозиции Венесуэлы <a href="http://ria.ru/person_khuan-guaido/" target="_blank" data-auto="true">Хуан Гуаидо</a>, незаконно провозгласивший себя временным главой государства, подтвердил, что Лопес покинул страну.Леопольдо Лопес был приговорен в Венесуэле к почти 14 годам заключения после того, как был признан ответственным за происходившие в 2014 году массовые протесты, жертвами которых стали более 40 человек. С лета 2017 года он находился под домашним арестом. В конце апреля Лопес был освобожден сторонниками Гуаидо. Лопес и Гуаидо пытались привлечь армию к действиям против законного правительства <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николаса Мадуро</a>.Суд Каракаса 2 мая отменил домашний арест Лопеса и выдал ордер на его арест. Оппозиционер находился в резиденции испанского посла в Каракасе. Он не запрашивал политическое убежище. По испанскому законодательству сделать это можно, только находясь непосредственно на испанской территории. В <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ispanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Испании</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Madrid/" target="_blank" data-auto="true">Мадрид</a> не допустит, чтобы Лопес занимался политической деятельностью во время пребывания в резиденции испанского посла. Власти Венесуэлы заявили, что будут добиваться от Испании выдачи оппозиционера.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
https://ria.ru/20201010/maduro-1579216125.html
https://ria.ru/20200510/1571233186.html
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хуан гуаидо, леопольдо лопес, николас мадуро, мид испании‎, венесуэла, испания, в мире

Разведка обыскала дом испанских дипломатов в Каракасе, сообщили СМИ

08:14 25.10.2020 (обновлено: 08:15 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийРеклама криптовалюты петро в Каракасе
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© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сотрудники службы национальной разведки Венесуэлы (Sebin) в субботу вечером начали обыск в доме, где проживают испанские дипломаты и представители сил безопасности, на фоне сообщений, что венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес покинул посольство Испании в Каракасе, где находился около полутора лет, сообщает агентство Efe со ссылкой на очевидцев.
Ранее о том, что Лопес больше не находится в посольстве, написали международные СМИ. Изначально сообщалось, что Лопес направился в Колумбию, однако позднее отец оппозиционера заявил агентству Франс Пресс, что его сын в пятницу пересек границу с Колумбией и сейчас направляется в Испанию. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя временным главой государства, подтвердил, что Лопес покинул страну.
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Леопольдо Лопес был приговорен в Венесуэле к почти 14 годам заключения после того, как был признан ответственным за происходившие в 2014 году массовые протесты, жертвами которых стали более 40 человек. С лета 2017 года он находился под домашним арестом. В конце апреля Лопес был освобожден сторонниками Гуаидо. Лопес и Гуаидо пытались привлечь армию к действиям против законного правительства Николаса Мадуро.
Суд Каракаса 2 мая отменил домашний арест Лопеса и выдал ордер на его арест. Оппозиционер находился в резиденции испанского посла в Каракасе. Он не запрашивал политическое убежище. По испанскому законодательству сделать это можно, только находясь непосредственно на испанской территории. В МИД Испании заявляли, что Мадрид не допустит, чтобы Лопес занимался политической деятельностью во время пребывания в резиденции испанского посла. Власти Венесуэлы заявили, что будут добиваться от Испании выдачи оппозиционера.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Хуан ГуаидоЛеопольдо ЛопесНиколас МадуроМИД Испании‎ВенесуэлаИспанияВ мире
 
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