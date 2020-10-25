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https://ria.ru/20201025/ukraina-1581494702.html
Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
Легализацию медицинского каннабиса поддерживают 70% среди тех, кто участвовал в местных выборах на Украине и в опросе президента Владимира Зеленского, против... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T22:23
2020-10-25T22:23
верховная рада украины
владимир зеленский
борис грызлов
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Легализацию медицинского каннабиса поддерживают 70% среди тех, кто участвовал в местных выборах на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и в опросе президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>, против выступил каждый четвертый опрошенный, свидетельствуют данные exit poll социологической группы "Рейтинг".Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом."Легализацию каннабиса в медицинских целях для снижения боли у тяжелобольных поддерживает 70% тех, кто принимал участие в выборах и в опросе президента и только половина тех, кто не принимал участия в опросе президента", - сообщил директор группы Алексей Антипович.Он отметил, что примерно каждый четвертый опрошенный против легализации медицинского каннабиса.По данным exit poll группы "Рейтинг" участие в опросе Зеленского приняли 67% украинцев, которые пришли на выборы, 33% воздержались.Местные органы власти на Украине избираются на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
https://ria.ru/20201025/ukraina-1581490838.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/zelenskiy-1580027457.html
Тяжело живется хлопцам, я бы на их месте и медицинский героин поддержал..
43
Я тоже поддерживаю. Если вы против, то представьте себя спортсменом оставшимся без ног или больным раком.
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киев
украина
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верховная рада украины, владимир зеленский, борис грызлов, киев, украина, в мире

Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев

22:23 25.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДевушка голосует на одном из избирательных участков во Львове
Девушка голосует на одном из избирательных участков во Львове - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Легализацию медицинского каннабиса поддерживают 70% среди тех, кто участвовал в местных выборах на Украине и в опросе президента Владимира Зеленского, против выступил каждый четвертый опрошенный, свидетельствуют данные exit poll социологической группы "Рейтинг".
Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в Донбассе свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов Верховной рады до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Женщины голосуют на одном из избирательных участков в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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Экзитпол: 95% участников опроса одобрили сокращение числа депутатов Рады
"Легализацию каннабиса в медицинских целях для снижения боли у тяжелобольных поддерживает 70% тех, кто принимал участие в выборах и в опросе президента и только половина тех, кто не принимал участия в опросе президента", - сообщил директор группы Алексей Антипович.
Он отметил, что примерно каждый четвертый опрошенный против легализации медицинского каннабиса.
По данным exit poll группы "Рейтинг" участие в опросе Зеленского приняли 67% украинцев, которые пришли на выборы, 33% воздержались.
Местные органы власти на Украине избираются на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 20:41Сказано в эфире
"Цепляется за соломинку". Зачем Зеленскому опрос про каннабис и Донбасс? В офисе президента Украины назвали пять вопросов, на которые будет предложено ответить гражданам в день местных выборов 25 октября. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik предположил, какую цель преследует Зеленский, проводя этот опрос одновременно с выборами.
 
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