Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДевушка голосует на одном из избирательных участков во Львове
КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Легализацию медицинского каннабиса поддерживают 70% среди тех, кто участвовал в местных выборах на Украине и в опросе президента Владимира Зеленского, против выступил каждый четвертый опрошенный, свидетельствуют данные exit poll социологической группы "Рейтинг".
Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в Донбассе свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов Верховной рады до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
"Легализацию каннабиса в медицинских целях для снижения боли у тяжелобольных поддерживает 70% тех, кто принимал участие в выборах и в опросе президента и только половина тех, кто не принимал участия в опросе президента", - сообщил директор группы Алексей Антипович.
Он отметил, что примерно каждый четвертый опрошенный против легализации медицинского каннабиса.
По данным exit poll группы "Рейтинг" участие в опросе Зеленского приняли 67% украинцев, которые пришли на выборы, 33% воздержались.
Местные органы власти на Украине избираются на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
15 октября, 20:41Сказано в эфире"Цепляется за соломинку". Зачем Зеленскому опрос про каннабис и Донбасс? В офисе президента Украины назвали пять вопросов, на которые будет предложено ответить гражданам в день местных выборов 25 октября. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik предположил, какую цель преследует Зеленский, проводя этот опрос одновременно с выборами.