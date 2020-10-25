https://ria.ru/20201025/ukraina-1581494702.html

Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев

Легализацию медицинского каннабиса поддерживают 70% среди тех, кто участвовал в местных выборах на Украине и в опросе президента Владимира Зеленского, против... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T22:23

2020-10-25T22:23

2020-10-25T22:23

верховная рада украины

владимир зеленский

борис грызлов

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Легализацию медицинского каннабиса поддерживают 70% среди тех, кто участвовал в местных выборах на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и в опросе президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>, против выступил каждый четвертый опрошенный, свидетельствуют данные exit poll социологической группы "Рейтинг".Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом."Легализацию каннабиса в медицинских целях для снижения боли у тяжелобольных поддерживает 70% тех, кто принимал участие в выборах и в опросе президента и только половина тех, кто не принимал участия в опросе президента", - сообщил директор группы Алексей Антипович.Он отметил, что примерно каждый четвертый опрошенный против легализации медицинского каннабиса.По данным exit poll группы "Рейтинг" участие в опросе Зеленского приняли 67% украинцев, которые пришли на выборы, 33% воздержались.Местные органы власти на Украине избираются на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

https://ria.ru/20201025/ukraina-1581490838.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/zelenskiy-1580027457.html

Сергей Норд Тяжело живется хлопцам, я бы на их месте и медицинский героин поддержал.. 43

Позитроник Я тоже поддерживаю. Если вы против, то представьте себя спортсменом оставшимся без ног или больным раком. 34

20

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, борис грызлов, киев, украина, в мире