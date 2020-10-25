https://ria.ru/20201025/ukraina-1581494464.html

Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев

Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддерживают 78% граждан, которые пришли голосовать на местных... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T22:22

2020-10-25T22:22

2020-10-25T22:22

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 25 окт - РИА Новости.</strong> Право <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддерживают 78% граждан, которые пришли голосовать на местных выборах, против – 10%, свидетельствуют данные exit poll группы "Рейтинг".Ранее гражданская сеть "<a href="http://ria.ru/organization_OPORA/" target="_blank" data-auto="true">Опора</a>", которая анализирует выборы на Украине, заявила, что явка на местных выборах в стране на 17.00 мск составила 27%.Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

https://ria.ru/20201025/ukraina-1581490838.html

LimPoPo LimpopoV Эти 78% украинцев знают ли о чём речь, прочитали ли хотя бы 1 абзац Будапештского меморандума? 🤔😷 15

Влад С Во праздник у Зеленского. Ядреному оружию сказали НЕТ. Теперь можно орать, что мы то могем, но народ не хочет. :-)) 10

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире