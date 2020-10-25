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https://ria.ru/20201025/ukraina-1581490838.html
Экзитпол: 95% участников опроса одобрили сокращение числа депутатов Рады
Сокращение числа депутатов Верховной рады Украины с 450 до 300 поддерживают 95% участников опроса в рамках местных выборов, свидетельствуют данные exit poll... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T21:36
2020-10-25T22:03
верховная рада украины
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Сокращение числа депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с 450 до 300 поддерживают 95% участников опроса в рамках местных выборов, свидетельствуют данные exit poll социологической группы "Рейтинг".Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер."Сокращение количества депутатов: здесь поддержка абсолютная – 95% среди тех, кто принял участие в опросе, так считают, и 81% тех, кто не принимал участие в опросе президента, также поддерживают эту инициативу", - сообщил директор группы Алексей Антипович.Местные органы власти на Украине избираются на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
https://ria.ru/20201023/ukraina-1581197680.html
https://ria.ru/20201025/ukraina-1581432806.html
Молодцы украинцы! Такие опросы нужно проводить и у нас! (Не имею ввиду опрос по обнулению!))) ) Украинские граждане нам россиянам пример показывают! И у нас нужно Госдуму сократить, а Совфед и вовсе упразднить!
22
зеленский спросил бы,у жителей украины,хотят ли они видеть Украину страной из могил.Как писал О.Бузина в своих стихах.
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украина
РИА Новости
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верховная рада украины, украина, в мире

Экзитпол: 95% участников опроса одобрили сокращение числа депутатов Рады

21:36 25.10.2020 (обновлено: 22:03 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер Женщины голосуют на одном из избирательных участков в Киеве
 Женщины голосуют на одном из избирательных участков в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Сокращение числа депутатов Верховной рады Украины с 450 до 300 поддерживают 95% участников опроса в рамках местных выборов, свидетельствуют данные exit poll социологической группы "Рейтинг".
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Суд счел необоснованным иск украинца к Зеленскому о незаконности опроса
"Сокращение количества депутатов: здесь поддержка абсолютная – 95% среди тех, кто принял участие в опросе, так считают, и 81% тех, кто не принимал участие в опросе президента, также поддерживают эту инициативу", - сообщил директор группы Алексей Антипович.
Местные органы власти на Украине избираются на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
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