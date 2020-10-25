https://ria.ru/20201025/ukraina-1581461973.html
Обнажившуюся перед Зеленским активистку задержали
Полиция задержала женщину, которая обнажилась перед президентом Украины Владимиром Зеленским возле избирательного участка в Киеве, на нее составили... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T17:01
2020-10-25T17:01
2020-10-25T17:01
донбасс
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Полиция задержала женщину, которая обнажилась перед президентом <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a> возле избирательного участка в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>, на нее составили административный протокол за хулиганство, сообщила в воскресенье пресс-секретарь Оболонского управления киевской полиции Диана Шутько.Очередные выборы в органы местного самоуправления проходят на Украине в воскресенье. Когда Зеленский с супругой пришли к избирательному участку, перед ними выскочила женщина, которая подняла юбку, причем на женщине не было нижнего белья. Ее оттеснила охрана."Девушку доставили в Оболонское управление полиции, участковый составил на нее административный протокол за мелкое хулиганство - это статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - цитирует Шутько агентство УНН. Женщине грозит штраф.По ее словам, после составления протокола женщину отпустили.Местные органы власти на Украине избираются на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому парламентом постановлению выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> Борис Грызлов заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
https://ria.ru/20201025/zelenskiy-1581430980.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191209/1562175127.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире