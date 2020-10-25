https://ria.ru/20201025/ukraina-1581434075.html

Спикер Рады не принял участие в инициированном Зеленским опросе

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков проголосовал на местных выборах в Киеве, однако не принял участие в опросе, инициированном президентом Украины... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T12:25

2020-10-25T12:25

2020-10-25T15:45

дмитрий разумков

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-razumkov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Разумков</a> проголосовал на местных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>, однако не принял участие в опросе, инициированном президентом Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a>.Ранее Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов Верховной рады до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом."Нет, не отвечал на пять вопросов", — сказал Разумков после голосования журналистам, трансляцию вел телеканал <a href="https://zik.ua/tv" target="_blank" rel="nofollow noopener">ZIK</a>.Как отметили журналисты, волонтеров, проводящих инициированный Зеленским опрос, не оказалось возле избирательного участка, где голосовал спикер Рады. На вопрос журналистки, поедет ли он искать волонтеров, Разумков ответил: "Нет, к сожалению, нет, мне есть чем заняться".Избирательные участки открылись в воскресенье в 8:00 (9:00 мск). Голосование продлится до 20:00 (21:00 мск).Очередные выборы в органы местного самоуправления проходят на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса — она будет и дальше подчиняться военно-гражданским администрациям.

https://ria.ru/20201025/zelenskiy-1581430980.html

https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий разумков, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире