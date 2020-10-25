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Спикер Рады не принял участие в инициированном Зеленским опросе
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков проголосовал на местных выборах в Киеве, однако не принял участие в опросе, инициированном президентом Украины... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T12:25
2020-10-25T15:45
дмитрий разумков
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-razumkov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Разумков</a> проголосовал на местных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>, однако не принял участие в опросе, инициированном президентом Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a>.Ранее Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов Верховной рады до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом."Нет, не отвечал на пять вопросов", — сказал Разумков после голосования журналистам, трансляцию вел телеканал <a href="https://zik.ua/tv" target="_blank" rel="nofollow noopener">ZIK</a>.Как отметили журналисты, волонтеров, проводящих инициированный Зеленским опрос, не оказалось возле избирательного участка, где голосовал спикер Рады. На вопрос журналистки, поедет ли он искать волонтеров, Разумков ответил: "Нет, к сожалению, нет, мне есть чем заняться".Избирательные участки открылись в воскресенье в 8:00 (9:00 мск). Голосование продлится до 20:00 (21:00 мск).Очередные выборы в органы местного самоуправления проходят на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса — она будет и дальше подчиняться военно-гражданским администрациям.
https://ria.ru/20201025/zelenskiy-1581430980.html
https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html
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украина
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дмитрий разумков, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Спикер Рады не принял участие в инициированном Зеленским опросе

12:25 25.10.2020 (обновлено: 15:45 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков голосует на одном из избирательных участков в Киеве
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков голосует на одном из избирательных участков в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков проголосовал на местных выборах в Киеве, однако не принял участие в опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в Донбассе свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов Верховной рады до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал в Киеве на местных выборах, - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 11:49
Зеленский проголосовал на местных выборах и принял участие в опросе
"Нет, не отвечал на пять вопросов", — сказал Разумков после голосования журналистам, трансляцию вел телеканал ZIK.
Как отметили журналисты, волонтеров, проводящих инициированный Зеленским опрос, не оказалось возле избирательного участка, где голосовал спикер Рады. На вопрос журналистки, поедет ли он искать волонтеров, Разумков ответил: "Нет, к сожалению, нет, мне есть чем заняться".
Избирательные участки открылись в воскресенье в 8:00 (9:00 мск). Голосование продлится до 20:00 (21:00 мск).
Очередные выборы в органы местного самоуправления проходят на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса — она будет и дальше подчиняться военно-гражданским администрациям.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 08:00
Пять вопросов Зеленского
 
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