https://ria.ru/20201025/ukraina-1581432806.html

Аваков заявил, что инициируемый Зеленским опрос не нарушает закон

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, в том числе exit poll, не... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T12:13

2020-10-25T12:13

2020-10-25T12:13

арсен аваков

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 25 окт - РИА Новости.</strong> Министр внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/" target="_blank" data-auto="true">Арсен Аваков</a> заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, в том числе exit poll, не противоречат закону Украины.Ранее президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума, результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. Президент Украины сообщил, что граждан спросят о том, поддерживают ли они введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом."Опрос вне избирательного участка не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо так, как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", - цитирует Авакова пресс-служба МВД в <a href="https://www.facebook.com/mvs.gov.ua" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он подчеркнул, что интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.Очередные выборы в органы местного самоуправления проходят на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому парламентом постановлению выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

https://ria.ru/20201025/zelenskiy-1581430980.html

https://ria.ru/20201023/ukraina-1581197680.html

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсен аваков, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире