https://ria.ru/20201025/ucheniya-1581448928.html
Иран провел учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах
Сухопутные войска Ирана провели учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T14:58
2020-10-25T14:58
2020-10-25T14:58
турция
иран
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ТЕГЕРАН, 25 окт – РИА Новости.</strong> Сухопутные войска <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> провели учения в приграничных с <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> районах."В северо-западных приграничных районах страны были проведены учения сухопутных войск", - сообщила пресс-служба армии Ирана, отметив, что целями учений были демонстрация силы и повышение боеготовности.На учениях были задействованы подразделения пехоты, артиллерии, а также беспилотники.Военные не уточняют, на границе с какими странами проходили учения, однако на северо-западе Иран граничит, в том числе, с Турцией, Арменией и Азербайджаном.Также армия Ирана не сообщает, связано ли проведение учений с ростом напряженности и столкновениями в зоне карабахского конфликта. Иранские военные прежде указывали, что усиливают охрану своих границ на северо-западе в свете попадания на территорию страны снарядов и ракет из района конфликта.
https://ria.ru/20201023/iran-1581193237.html
турция
иран
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, иран, азербайджан, армения, в мире
ТЕГЕРАН, 25 окт – РИА Новости.
Сухопутные войска Ирана
провели учения в приграничных с Арменией
и Азербайджаном
районах.
"В северо-западных приграничных районах страны были проведены учения сухопутных войск", - сообщила пресс-служба армии Ирана, отметив, что целями учений были демонстрация силы и повышение боеготовности.
На учениях были задействованы подразделения пехоты, артиллерии, а также беспилотники.
Военные не уточняют, на границе с какими странами проходили учения, однако на северо-западе Иран граничит, в том числе, с Турцией, Арменией и Азербайджаном.
Также армия Ирана не сообщает, связано ли проведение учений с ростом напряженности и столкновениями в зоне карабахского конфликта. Иранские военные прежде указывали, что усиливают охрану своих границ на северо-западе в свете попадания на территорию страны снарядов и ракет из района конфликта.