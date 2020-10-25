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Иран провел учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах
Сухопутные войска Ирана провели учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T14:58
2020-10-25T14:58
турция
иран
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ТЕГЕРАН, 25 окт – РИА Новости.</strong> Сухопутные войска <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> провели учения в приграничных с <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> районах."В северо-западных приграничных районах страны были проведены учения сухопутных войск", - сообщила пресс-служба армии Ирана, отметив, что целями учений были демонстрация силы и повышение боеготовности.На учениях были задействованы подразделения пехоты, артиллерии, а также беспилотники.Военные не уточняют, на границе с какими странами проходили учения, однако на северо-западе Иран граничит, в том числе, с Турцией, Арменией и Азербайджаном.Также армия Ирана не сообщает, связано ли проведение учений с ростом напряженности и столкновениями в зоне карабахского конфликта. Иранские военные прежде указывали, что усиливают охрану своих границ на северо-западе в свете попадания на территорию страны снарядов и ракет из района конфликта.
https://ria.ru/20201023/iran-1581193237.html
турция
иран
азербайджан
армения
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турция, иран, азербайджан, армения, в мире

Иран провел учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах

14:58 25.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Ирана
Военнослужащий армии Ирана - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТЕГЕРАН, 25 окт – РИА Новости. Сухопутные войска Ирана провели учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах.
"В северо-западных приграничных районах страны были проведены учения сухопутных войск", - сообщила пресс-служба армии Ирана, отметив, что целями учений были демонстрация силы и повышение боеготовности.
На учениях были задействованы подразделения пехоты, артиллерии, а также беспилотники.
Военные не уточняют, на границе с какими странами проходили учения, однако на северо-западе Иран граничит, в том числе, с Турцией, Арменией и Азербайджаном.
Также армия Ирана не сообщает, связано ли проведение учений с ростом напряженности и столкновениями в зоне карабахского конфликта. Иранские военные прежде указывали, что усиливают охрану своих границ на северо-западе в свете попадания на территорию страны снарядов и ракет из района конфликта.
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