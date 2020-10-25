https://ria.ru/20201025/ubiystvo-1581403588.html

СК возбудил дело о заказном убийстве депутата Александра Петрова

В поселке Великий под Выборгом, Ленинградская область, застрелили отца бывшего пилота "Формулы-1", предпринимателя и депутата выборгского городского совета... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T00:56

2020-10-25T00:56

2020-10-25T06:52

убийство депутата александра петрова

андрей шишкин

ленинградская область

выборг

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581370801_0:32:608:374_1400x0_80_0_0_9d4edda5b083b2aa0726113e47f0206d.jpg

<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> В поселке Великий под <a href="http://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank" data-auto="true">Выборгом</a>, <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградская область</a>, застрелили отца бывшего пилота "Формулы-1", предпринимателя и депутата выборгского городского совета Виталия Петрова. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.Трагедия произошла в коттедже, принадлежащем Петрову.Погибшего обнаружил сторож, который вызвал на место происшествия скорую помощь и полицию.Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело о заказном убийстве.Несколько версийПравоохранительные органы рассматривают несколько версий гибели Александра Петрова, согласно одной из них, депутат стал жертвой снайпера, передает <a href="http://ren.tv" target="_blank">РЕН ТВ</a>.По данным телеканала, полицейские предполагают, что бизнесмена застрелили с другого берега реки, у которой находился дом убитого.Как сообщает <a href="http://47news.ru" target="_blank">47News</a>, снайпер мог выстрелить в Петрова, когда тот выходил из бани, чтобы искупаться. При этом сторож, сообщивший об убийстве, звука выстрела не слышал."Неравнодушие к важным для города вопросам"Николай Шишкин, исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования "Выборгский район", знавший погибшего депутата и бизнесмена Александра Петрова, рассказал о состоянии коллеги накануне трагедии. Об этом сообщает <a href="http://5-tv.ru" target="_blank">"Пятый канал"</a>.Незадолго до смерти Петров вел себя как обычно, не проявлял признаков подавленного настроения или испуга. Сам <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_SHishkin/" target="_blank" data-auto="true">Шишкин</a> в последний раз видел депутата в четверг — он отметил, что тот был в обычном рабочем настроении. Замглавы муниципалитета не смог припомнить возможных врагов или веских поводов переживать за коллегу. Шишкин рассказал, что погибший пользовался уважением в коллективе и проявлял неравнодушие к важным для города вопросам.Светлана - бывшая соседка Петрова – в беседе с <a href="http://360tv.ru" target="_blank">"360"</a> рассказала, что погибший был способен на бескорыстную помощь."Когда настали у меня очень тяжелые времена, когда не на что было жить и нечего кушать, надо было поднимать сына, это 2004–2005 годы, именно Александр помог мне финансово — об этом просто забыл", — сообщила женщина, добавив, что благодарна бывшему соседу за поддержку."Пытается поехать домой"Менеджер первого российского гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова Оксана Косаченко рассказала <a href="http://5-tv.ru" target="_blank">"Пятому каналу"</a>, как отреагировал спортсмен на новость о гибели отца. Она сообщила, что Петров-младший пытается вернуться в Россию, чтобы выяснить подробности трагедии.Убийство отца, по словам Косаченко, стало ударом для Виталия Петрова. При этом она отметила, что те победы, которые одержал гонщик, стали возможны благодаря заботе его отца.

https://ria.ru/20201025/ubiystvo-1581400928.html

https://ria.ru/20201023/bykov-1581181171.html

https://ria.ru/20200928/peterburg-1577898640.html

4

ленинградская область

выборг

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство депутата александра петрова, андрей шишкин, ленинградская область, выборг, происшествия