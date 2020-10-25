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https://ria.ru/20201025/ubiystvo-1581403588.html
СК возбудил дело о заказном убийстве депутата Александра Петрова
В поселке Великий под Выборгом, Ленинградская область, застрелили отца бывшего пилота "Формулы-1", предпринимателя и депутата выборгского городского совета... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T00:56
2020-10-25T06:52
убийство депутата александра петрова
андрей шишкин
ленинградская область
выборг
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> В поселке Великий под <a href="http://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank" data-auto="true">Выборгом</a>, <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградская область</a>, застрелили отца бывшего пилота "Формулы-1", предпринимателя и депутата выборгского городского совета Виталия Петрова. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.Трагедия произошла в коттедже, принадлежащем Петрову.Погибшего обнаружил сторож, который вызвал на место происшествия скорую помощь и полицию.Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело о заказном убийстве.Несколько версийПравоохранительные органы рассматривают несколько версий гибели Александра Петрова, согласно одной из них, депутат стал жертвой снайпера, передает <a href="http://ren.tv" target="_blank">РЕН ТВ</a>.По данным телеканала, полицейские предполагают, что бизнесмена застрелили с другого берега реки, у которой находился дом убитого.Как сообщает <a href="http://47news.ru" target="_blank">47News</a>, снайпер мог выстрелить в Петрова, когда тот выходил из бани, чтобы искупаться. При этом сторож, сообщивший об убийстве, звука выстрела не слышал."Неравнодушие к важным для города вопросам"Николай Шишкин, исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования "Выборгский район", знавший погибшего депутата и бизнесмена Александра Петрова, рассказал о состоянии коллеги накануне трагедии. Об этом сообщает <a href="http://5-tv.ru" target="_blank">"Пятый канал"</a>.Незадолго до смерти Петров вел себя как обычно, не проявлял признаков подавленного настроения или испуга. Сам <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_SHishkin/" target="_blank" data-auto="true">Шишкин</a> в последний раз видел депутата в четверг — он отметил, что тот был в обычном рабочем настроении. Замглавы муниципалитета не смог припомнить возможных врагов или веских поводов переживать за коллегу. Шишкин рассказал, что погибший пользовался уважением в коллективе и проявлял неравнодушие к важным для города вопросам.Светлана - бывшая соседка Петрова – в беседе с <a href="http://360tv.ru" target="_blank">"360"</a> рассказала, что погибший был способен на бескорыстную помощь."Когда настали у меня очень тяжелые времена, когда не на что было жить и нечего кушать, надо было поднимать сына, это 2004–2005 годы, именно Александр помог мне финансово — об этом просто забыл", — сообщила женщина, добавив, что благодарна бывшему соседу за поддержку."Пытается поехать домой"Менеджер первого российского гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова Оксана Косаченко рассказала <a href="http://5-tv.ru" target="_blank">"Пятому каналу"</a>, как отреагировал спортсмен на новость о гибели отца. Она сообщила, что Петров-младший пытается вернуться в Россию, чтобы выяснить подробности трагедии.Убийство отца, по словам Косаченко, стало ударом для Виталия Петрова. При этом она отметила, что те победы, которые одержал гонщик, стали возможны благодаря заботе его отца.
https://ria.ru/20201025/ubiystvo-1581400928.html
https://ria.ru/20201023/bykov-1581181171.html
https://ria.ru/20200928/peterburg-1577898640.html
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ленинградская область
выборг
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убийство депутата александра петрова, андрей шишкин, ленинградская область, выборг, происшествия

СК возбудил дело о заказном убийстве депутата Александра Петрова

00:56 25.10.2020 (обновлено: 06:52 25.10.2020)
 
© Фото : 47news.ruАлександр Петров
Александр Петров - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Фото : 47news.ru
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В поселке Великий под Выборгом, Ленинградская область, застрелили отца бывшего пилота "Формулы-1", предпринимателя и депутата выборгского городского совета Виталия Петрова. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Трагедия произошла в коттедже, принадлежащем Петрову.
Погибшего обнаружил сторож, который вызвал на место происшествия скорую помощь и полицию.
Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело о заказном убийстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
00:26
СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова

Несколько версий

Правоохранительные органы рассматривают несколько версий гибели Александра Петрова, согласно одной из них, депутат стал жертвой снайпера, передает РЕН ТВ.
По данным телеканала, полицейские предполагают, что бизнесмена застрелили с другого берега реки, у которой находился дом убитого.
Как сообщает 47News, снайпер мог выстрелить в Петрова, когда тот выходил из бани, чтобы искупаться. При этом сторож, сообщивший об убийстве, звука выстрела не слышал.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 13:47
Суд арестовал Анатолия Быкова по делу об убийстве бизнесмена

"Неравнодушие к важным для города вопросам"

Николай Шишкин, исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования "Выборгский район", знавший погибшего депутата и бизнесмена Александра Петрова, рассказал о состоянии коллеги накануне трагедии. Об этом сообщает "Пятый канал".
Незадолго до смерти Петров вел себя как обычно, не проявлял признаков подавленного настроения или испуга. Сам Шишкин в последний раз видел депутата в четверг — он отметил, что тот был в обычном рабочем настроении. Замглавы муниципалитета не смог припомнить возможных врагов или веских поводов переживать за коллегу. Шишкин рассказал, что погибший пользовался уважением в коллективе и проявлял неравнодушие к важным для города вопросам.
Светлана - бывшая соседка Петрова – в беседе с "360" рассказала, что погибший был способен на бескорыстную помощь.
"Когда настали у меня очень тяжелые времена, когда не на что было жить и нечего кушать, надо было поднимать сына, это 2004–2005 годы, именно Александр помог мне финансово — об этом просто забыл", — сообщила женщина, добавив, что благодарна бывшему соседу за поддержку.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 16:39
Источник сообщил о задержании в Петербурге муниципального депутата

"Пытается поехать домой"

Менеджер первого российского гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова Оксана Косаченко рассказала "Пятому каналу", как отреагировал спортсмен на новость о гибели отца. Она сообщила, что Петров-младший пытается вернуться в Россию, чтобы выяснить подробности трагедии.
Убийство отца, по словам Косаченко, стало ударом для Виталия Петрова. При этом она отметила, что те победы, которые одержал гонщик, стали возможны благодаря заботе его отца.
 
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Убийство депутата Александра ПетроваАндрей ШишкинЛенинградская областьВыборгПроисшествия
 
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