https://ria.ru/20201025/ubiystvo-1581400928.html

СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова

Возбуждено уголовное дело об убийстве депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T00:26

2020-10-25T00:26

2020-10-25T08:51

убийство депутата александра петрова

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Возбуждено уголовное дело об убийстве депутата <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> Ленинградской области Александра Петрова, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственного комитета РФ</a>.По данным следствия, 24 октября неизвестный выстрелил в грудь 61-летнего Петрова, когда тот находился на территории своего дома под Выборгом.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается круг общения Петрова, а также иные обстоятельства, имеющие значение для расследования дела.Александр Петров - известная личность в Ленинградской области, его сын Виталий Петров был одним из первых российских пилотов "Формулы 1". Сам Петров являлся совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий.

https://ria.ru/20201023/bykov-1581181171.html

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ленинградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места убийства депутата Александра Петрова в Ленинградской области В поселке Великий под Выборгом, Ленинградская область, застрелили отца бывшего пилота "Формулы-1", предпринимателя и депутата выборгского городского совета Виталия Петрова. Трагедия произошла в коттедже, принадлежащем Петрову. 2020-10-25T00:26 true PT0M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство депутата александра петрова, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия