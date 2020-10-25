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https://ria.ru/20201025/ubiystvo-1581400928.html
СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
Возбуждено уголовное дело об убийстве депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T00:26
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убийство депутата александра петрова
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Возбуждено уголовное дело об убийстве депутата <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> Ленинградской области Александра Петрова, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственного комитета РФ</a>.По данным следствия, 24 октября неизвестный выстрелил в грудь 61-летнего Петрова, когда тот находился на территории своего дома под Выборгом.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается круг общения Петрова, а также иные обстоятельства, имеющие значение для расследования дела.Александр Петров - известная личность в Ленинградской области, его сын Виталий Петров был одним из первых российских пилотов "Формулы 1". Сам Петров являлся совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий.
https://ria.ru/20201023/bykov-1581181171.html
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ленинградская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с места убийства депутата Александра Петрова в Ленинградской области
В поселке Великий под Выборгом, Ленинградская область, застрелили отца бывшего пилота "Формулы-1", предпринимателя и депутата выборгского городского совета Виталия Петрова. Трагедия произошла в коттедже, принадлежащем Петрову.
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убийство депутата александра петрова, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия

СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова

00:26 25.10.2020 (обновлено: 08:51 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело об убийстве депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 24 октября неизвестный выстрелил в грудь 61-летнего Петрова, когда тот находился на территории своего дома под Выборгом.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается круг общения Петрова, а также иные обстоятельства, имеющие значение для расследования дела.
Александр Петров - известная личность в Ленинградской области, его сын Виталий Петров был одним из первых российских пилотов "Формулы 1". Сам Петров являлся совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий.
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Убийство депутата Александра ПетроваСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьПроисшествия
 
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