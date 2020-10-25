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https://ria.ru/20201025/truboukladchik-1581494132.html
Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
Трубоукладчик "Академик Черский" после нескольких недель стоянки около Калининграда вышел из порта и направился на северо-запад, следует из данных... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T22:14
2020-10-25T23:51
allseas
куршская коса
газпромбанк
финляндия
газпром экспорт
елена бурмистрова
северный поток — 2
калининград
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Трубоукладчик "Академик Черский" после нескольких недель стоянки около <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a> вышел из порта и направился на северо-запад, следует из данных мониторинговых порталов Marine Traffic и Vesselfinder.В воскресенье вечером судно начало движение в направлении датского острова Борнхольм, около которого находится недостроенный участок газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>". При этом пункт назначения трубоукладчика не указан. По данным Vesselfinder, его текущий статус — "выполнение работ"."Академик Черский" несколько месяцев простоял в немецком порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2". Седьмого октября трубоукладчик прибыл в Калининград и встал на якорь недалеко от российского порта напротив <a href="http://ria.ru/location_Kurshskaja_kosa/" target="_blank" data-auto="true">Куршской косы</a>. Около него проводило работы судно снабжения "Финвал", зарегистрированное на "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprombank/">Газпромбанк</a> лизинг"."Северный поток — 2"Проект предполагает прокладку двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a>.Против "Северного потока — 2" активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> тогда почти сразу заявила о приостановке работ. На этой неделе США расширили ограничения против "Северного потока — 2", распространив действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы" на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Ранее Энергетическое агентство Дании выдало разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны. Однако датский участок "Северного потока — 2" пока не достроили.Как заявляла глава "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_EHksport/" target="_blank" data-auto="true">Газпром экспорта</a>" <a href="http://ria.ru/person_Elena_Burmistrova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Бурмистрова</a>, сроки ввода газопровода зависят в том числе от технических характеристик судов.Один из вариантов достройки газопровода — использование трубоукладчика "Академик Черский", однако его необходимо переоборудовать для выполнения задач по завершению проекта. Второй кандидат — якорная баржа "Фортуна". В строительстве также планировалось задействовать суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".
https://ria.ru/20201023/gazprom-1581190378.html
https://ria.ru/20201022/truboprovod-1580878094.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
Голова уже закружилась, следить за его перемещениями туда-сюда.
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куршская коса
финляндия
калининград
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allseas, куршская коса, газпромбанк, финляндия, газпром экспорт, елена бурмистрова, северный поток — 2, калининград, экономика

Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда

22:14 25.10.2020 (обновлено: 23:51 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в акватории Калининграда
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Трубоукладчик "Академик Черский" после нескольких недель стоянки около Калининграда вышел из порта и направился на северо-запад, следует из данных мониторинговых порталов Marine Traffic и Vesselfinder.
В воскресенье вечером судно начало движение в направлении датского острова Борнхольм, около которого находится недостроенный участок газопровода "Северный поток — 2". При этом пункт назначения трубоукладчика не указан. По данным Vesselfinder, его текущий статус — "выполнение работ".
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 14:20
"Газпром" назвал факторы, влияющие на сроки ввода "Северного потока — 2"
"Академик Черский" несколько месяцев простоял в немецком порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2". Седьмого октября трубоукладчик прибыл в Калининград и встал на якорь недалеко от российского порта напротив Куршской косы. Около него проводило работы судно снабжения "Финвал", зарегистрированное на "Газпромбанк лизинг".

"Северный поток — 2"

Проект предполагает прокладку двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. На этой неделе США расширили ограничения против "Северного потока — 2", распространив действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы" на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 08:00
Протест американцам: кто поможет "Северному потоку — 2"
Ранее Энергетическое агентство Дании выдало разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны. Однако датский участок "Северного потока — 2" пока не достроили.
Как заявляла глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, сроки ввода газопровода зависят в том числе от технических характеристик судов.
Один из вариантов достройки газопровода — использование трубоукладчика "Академик Черский", однако его необходимо переоборудовать для выполнения задач по завершению проекта. Второй кандидат — якорная баржа "Фортуна". В строительстве также планировалось задействовать суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
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AllseasКуршская косаГазпромбанкФинляндияГазпром ЭкспортЕлена БурмистроваСеверный поток — 2КалининградЭкономика
 
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