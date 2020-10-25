Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:14 25.10.2020 (обновлено: 23:51 25.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в акватории Калининграда
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Трубоукладчик "Академик Черский" после нескольких недель стоянки около Калининграда вышел из порта и направился на северо-запад, следует из данных мониторинговых порталов Marine Traffic и Vesselfinder.
В воскресенье вечером судно начало движение в направлении датского острова Борнхольм, около которого находится недостроенный участок газопровода "Северный поток — 2". При этом пункт назначения трубоукладчика не указан. По данным Vesselfinder, его текущий статус — "выполнение работ".
"Академик Черский" несколько месяцев простоял в немецком порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2". Седьмого октября трубоукладчик прибыл в Калининград и встал на якорь недалеко от российского порта напротив Куршской косы. Около него проводило работы судно снабжения "Финвал", зарегистрированное на "Газпромбанк лизинг".
"Северный поток — 2"
Проект предполагает прокладку двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. На этой неделе США расширили ограничения против "Северного потока — 2", распространив действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы" на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
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Ранее Энергетическое агентство Дании выдало разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны. Однако датский участок "Северного потока — 2" пока не достроили.
Как заявляла глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, сроки ввода газопровода зависят в том числе от технических характеристик судов.
Один из вариантов достройки газопровода — использование трубоукладчика "Академик Черский", однако его необходимо переоборудовать для выполнения задач по завершению проекта. Второй кандидат — якорная баржа "Фортуна". В строительстве также планировалось задействовать суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"