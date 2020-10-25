https://ria.ru/20201025/tramp-1581409695.html

СМИ: Трамп сомневается, что республиканцы удержат большинство в Сенате

Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече со спонсорами заявил, что Республиканской партии будет тяжело удержать большинство мест в Сенате после выборов,... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T03:53

2020-10-25T03:53

2020-10-25T03:53

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> на закрытой встрече со спонсорами заявил, что Республиканской партии будет тяжело удержать большинство мест в Сенате после выборов, сообщает издание <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">Washington Post</a> со ссылкой на источник.Один из участников встречи Трампа с донорами, которая прошла в Нэшвилле на этой неделе, заявил изданию, что Трамп видит ситуацию для республиканцев в сенате как "очень сложную". Также по словам данного участника мероприятия, пожелавшего остаться анонимным, Трамп заявил, с некоторыми сенаторами он не хочет иметь дело - "не может" и "не хочет" помогать некоторым из них, а если это сделать, то "можно потерять душу".При этом Трамп считает, что республиканцам удастся "вернуть себе Палату представителей", в которой сейчас у партии нет большинства, отмечает издание.На выборах 3 ноября американцам предстоит избрать не только президента, но и членов Конгресса - треть состава сената и полный состав палаты представителей. Сейчас у республиканцев 53 места в Сенате, против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно 4 места. В палате представителей же расклад сил выглядит иначе: сейчас демократы занимают 235 мест, 197 - республиканцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/trump-voted-1581356994.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире