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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201025/tramp-1581409695.html
СМИ: Трамп сомневается, что республиканцы удержат большинство в Сенате
Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече со спонсорами заявил, что Республиканской партии будет тяжело удержать большинство мест в Сенате после выборов,... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T03:53
2020-10-25T03:53
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> на закрытой встрече со спонсорами заявил, что Республиканской партии будет тяжело удержать большинство мест в Сенате после выборов, сообщает издание <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">Washington Post</a> со ссылкой на источник.Один из участников встречи Трампа с донорами, которая прошла в Нэшвилле на этой неделе, заявил изданию, что Трамп видит ситуацию для республиканцев в сенате как "очень сложную". Также по словам данного участника мероприятия, пожелавшего остаться анонимным, Трамп заявил, с некоторыми сенаторами он не хочет иметь дело - "не может" и "не хочет" помогать некоторым из них, а если это сделать, то "можно потерять душу".При этом Трамп считает, что республиканцам удастся "вернуть себе Палату представителей", в которой сейчас у партии нет большинства, отмечает издание.На выборах 3 ноября американцам предстоит избрать не только президента, но и членов Конгресса - треть состава сената и полный состав палаты представителей. Сейчас у республиканцев 53 места в Сенате, против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно 4 места. В палате представителей же расклад сил выглядит иначе: сейчас демократы занимают 235 мест, 197 - республиканцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/trump-voted-1581356994.html
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дональд трамп, сша, в мире

СМИ: Трамп сомневается, что республиканцы удержат большинство в Сенате

03:53 25.10.2020
 
© AP Photo / Julio CortezДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© AP Photo / Julio Cortez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече со спонсорами заявил, что Республиканской партии будет тяжело удержать большинство мест в Сенате после выборов, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источник.
Один из участников встречи Трампа с донорами, которая прошла в Нэшвилле на этой неделе, заявил изданию, что Трамп видит ситуацию для республиканцев в сенате как "очень сложную". Также по словам данного участника мероприятия, пожелавшего остаться анонимным, Трамп заявил, с некоторыми сенаторами он не хочет иметь дело - "не может" и "не хочет" помогать некоторым из них, а если это сделать, то "можно потерять душу".
При этом Трамп считает, что республиканцам удастся "вернуть себе Палату представителей", в которой сейчас у партии нет большинства, отмечает издание.
На выборах 3 ноября американцам предстоит избрать не только президента, но и членов Конгресса - треть состава сената и полный состав палаты представителей. Сейчас у республиканцев 53 места в Сенате, против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно 4 места. В палате представителей же расклад сил выглядит иначе: сейчас демократы занимают 235 мест, 197 - республиканцы.
Президент США Дональд Трамп выступает во время финальных дебатов по предвыборной кампании в США 2020 года с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в университете Бельмонт в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампСШАВ мире
 
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