https://ria.ru/20201025/tomaty-1581450824.html
Раскрыто неожиданное полезное свойство томатного сока
Употребление томатного сока способно снизить артериальное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание Rai Al... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T15:16
2020-10-25T15:16
2020-10-25T15:26
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568822931_0:16:1920:1096_1400x0_80_0_0_c92919778042ceaf930817841f1e0da8.jpg
<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Употребление томатного сока способно снизить артериальное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание <a href="https://www.raialyoum.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Rai Al Youm</a> со ссылкой на исследование ученых Токийского медицинского и стоматологического университета.В эксперименте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Специалисты предложили им в течение одного года пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах.В результате у 94 добровольцев с гипертонией значительно снизилось кровяное давление. Кроме того, у 125 пациентов уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого холестерина")."Насколько нам известно, наша работа является первым исследованием, изучающим влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне", — говорится в исследовании.<strong>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/social/20201025/248356544.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ >></a></strong>
https://ria.ru/20200924/produkt-1577697495.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568822931_228:0:1828:1200_1400x0_80_0_0_cf72d710da705166923848d0d727f0e8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Употребление томатного сока способно снизить артериальное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание Rai Al Youm
со ссылкой на исследование ученых Токийского медицинского и стоматологического университета.
В эксперименте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Специалисты предложили им в течение одного года пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах.
В результате у 94 добровольцев с гипертонией значительно снизилось кровяное давление. Кроме того, у 125 пациентов уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого холестерина").
"Насколько нам известно, наша работа является первым исследованием, изучающим влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне", — говорится в исследовании.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>