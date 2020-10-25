https://ria.ru/20201025/tomaty-1581450824.html

Раскрыто неожиданное полезное свойство томатного сока

Употребление томатного сока способно снизить артериальное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание Rai Al... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T15:16

2020-10-25T15:16

2020-10-25T15:26

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Употребление томатного сока способно снизить артериальное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание <a href="https://www.raialyoum.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Rai Al Youm</a> со ссылкой на исследование ученых Токийского медицинского и стоматологического университета.В эксперименте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Специалисты предложили им в течение одного года пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах.В результате у 94 добровольцев с гипертонией значительно снизилось кровяное давление. Кроме того, у 125 пациентов уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого холестерина")."Насколько нам известно, наша работа является первым исследованием, изучающим влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне", — говорится в исследовании.<strong>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/social/20201025/248356544.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ >></a></strong>

https://ria.ru/20200924/produkt-1577697495.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество