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Раскрыто неожиданное полезное свойство томатного сока
Употребление томатного сока способно снизить артериальное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание Rai Al... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T15:16
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здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Употребление томатного сока способно снизить артериальное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание <a href="https://www.raialyoum.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Rai Al Youm</a> со ссылкой на исследование ученых Токийского медицинского и стоматологического университета.В эксперименте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Специалисты предложили им в течение одного года пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах.В результате у 94 добровольцев с гипертонией значительно снизилось кровяное давление. Кроме того, у 125 пациентов уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого холестерина")."Насколько нам известно, наша работа является первым исследованием, изучающим влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне", — говорится в исследовании.<strong>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/social/20201025/248356544.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ &gt;&gt;</a></strong>
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здоровье, общество

Раскрыто неожиданное полезное свойство томатного сока

15:16 25.10.2020 (обновлено: 15:26 25.10.2020)
 
CC BY 2.0 / Pedro Fernandes / tomato_juiceТоматный сок и помидоры
Томатный сок и помидоры - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
CC BY 2.0 / Pedro Fernandes / tomato_juice
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Употребление томатного сока способно снизить артериальное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание Rai Al Youm со ссылкой на исследование ученых Токийского медицинского и стоматологического университета.
В эксперименте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Специалисты предложили им в течение одного года пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах.
В результате у 94 добровольцев с гипертонией значительно снизилось кровяное давление. Кроме того, у 125 пациентов уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого холестерина").
"Насколько нам известно, наша работа является первым исследованием, изучающим влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне", — говорится в исследовании.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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