https://ria.ru/20201025/tigry-1581281254.html

В Приморье рассказали, сколько в России тигров и как их различать

Заповедник "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме снимок тигрицы, "достойный обложки модного журнала". РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T01:36

2020-10-25T01:36

2020-10-25T12:14

туризм

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тигры

дальний восток

новости - туризм

приморский край

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Заповедник "Земля леопарда" <a href="https://www.instagram.com/p/CGoxIeehuez/" target="_blank">опубликовал </a>в инстаграме снимок тигрицы, "достойный обложки модного журнала".Комментируя его, сотрудники рассказали, как отличить одну большую кошку от другой. "Полосатый рисунок на шкуре у каждого тигра свой, — пояснили эксперты. — Найти двух хищников с одинаковой шубкой не получится. Узор уникален, как пятна у леопардов. Или как наши с вами отпечатки пальцев".Так, по словам сотрудников, животных ученые различают на снимках с фотоловушек, присваивают номера и, конечно, считают."Перед вами — T 7F (T - тигр, 7 - идентификационный номер, F - самка), — рассказали в заповеднике. — Одна из 30 взрослых тигров национального парка "Земля леопарда" на юге Приморского края. Здесь – самая высокая плотность амурского тигра среди охраняемых территорий Дальнего Востока. А всего в России — около 580 этих хищников".

https://ria.ru/20201015/tigr-1579794939.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, тигры, дальний восток, новости - туризм, приморский край