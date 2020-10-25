https://ria.ru/20201025/tanker-1581498203.html

Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали

Экипаж танкера Nave Andromeda в Ла-Манше, которому угрожали безбилетные пассажиры из Нигерии, не пострадал, семеро подозреваемых задержаны, сообщило в... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T23:18

2020-10-25T23:18

2020-10-25T23:46

саутгемптон

остров уайт

нигерия

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 25 окт – РИА Новости, Наталья Копылова.</strong> Экипаж танкера Nave Andromeda в Ла-Манше, которому угрожали безбилетные пассажиры из Нигерии, не пострадал, семеро подозреваемых задержаны, сообщило в воскресенье вечером минобороны <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритании</a>.Ранее полиция графства Хэмпшир сообщала РИА Новости, что безбилетные пассажиры на нефтяном танкере Nave Andromeda словесно угрожали экипажу, после чего команда подала сигнал бедствия на берег и бросила якорь у <a href="http://ria.ru/location_Isle_of_Wight/" target="_blank" data-auto="true">острова Уайт</a>. К урегулированию инцидента были привлечены британские военные."Вооруженные силы установили контроль над судном и семь человек были задержаны. Полицейское расследование будет продолжено. Первоначальные данные подтверждают, что экипаж в целости и сохранности", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в <a href="https://twitter.com/DefenceHQ/status/1320459231108227072" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.

https://ria.ru/20201025/vzryv-1581420384.html

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саутгемптон

остров уайт

нигерия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саутгемптон, остров уайт, нигерия, в мире