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Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
Экипаж танкера Nave Andromeda в Ла-Манше, которому угрожали безбилетные пассажиры из Нигерии, не пострадал, семеро подозреваемых задержаны, сообщило в... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T23:18
2020-10-25T23:46
саутгемптон
остров уайт
нигерия
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 25 окт – РИА Новости, Наталья Копылова.</strong> Экипаж танкера Nave Andromeda в Ла-Манше, которому угрожали безбилетные пассажиры из Нигерии, не пострадал, семеро подозреваемых задержаны, сообщило в воскресенье вечером минобороны <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритании</a>.Ранее полиция графства Хэмпшир сообщала РИА Новости, что безбилетные пассажиры на нефтяном танкере Nave Andromeda словесно угрожали экипажу, после чего команда подала сигнал бедствия на берег и бросила якорь у <a href="http://ria.ru/location_Isle_of_Wight/" target="_blank" data-auto="true">острова Уайт</a>. К урегулированию инцидента были привлечены британские военные."Вооруженные силы установили контроль над судном и семь человек были задержаны. Полицейское расследование будет продолжено. Первоначальные данные подтверждают, что экипаж в целости и сохранности", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в <a href="https://twitter.com/DefenceHQ/status/1320459231108227072" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.
https://ria.ru/20201025/vzryv-1581420384.html
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саутгемптон
остров уайт
нигерия
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саутгемптон, остров уайт, нигерия, в мире

Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали

23:18 25.10.2020 (обновлено: 23:46 25.10.2020)
 
© Fotolia / lphotoНефтяной танкер.
Нефтяной танкер. - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Fotolia / lphoto
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ЛОНДОН, 25 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Экипаж танкера Nave Andromeda в Ла-Манше, которому угрожали безбилетные пассажиры из Нигерии, не пострадал, семеро подозреваемых задержаны, сообщило в воскресенье вечером минобороны Великобритании.
Ранее полиция графства Хэмпшир сообщала РИА Новости, что безбилетные пассажиры на нефтяном танкере Nave Andromeda словесно угрожали экипажу, после чего команда подала сигнал бедствия на берег и бросила якорь у острова Уайт. К урегулированию инцидента были привлечены британские военные.
"Вооруженные силы установили контроль над судном и семь человек были задержаны. Полицейское расследование будет продолжено. Первоначальные данные подтверждают, что экипаж в целости и сохранности", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Twitter.
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СаутгемптонОстров УайтНигерияВ мире
 
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