https://ria.ru/20201025/tanker-1581497623.html

Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу

Безбилетные пассажиры на нефтяном танкере Nave Andromeda у берегов Великобритании угрожали экипажу, сведений о пострадавших в настоящее время нет, сообщили РИА... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T23:08

2020-10-25T23:08

2020-10-25T23:08

саутгемптон

остров уайт

либерия

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 25 окт – РИА Новости, Наталья Копылова.</strong> Безбилетные пассажиры на нефтяном танкере Nave Andromeda у берегов <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> угрожали экипажу, сведений о пострадавших в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в полиции графства <a href="http://ria.ru/location_Hampshire/" target="_blank" data-auto="true">Хэмпшир</a>, которое совместно с морской полицией и береговой охраной ведут расследование инцидента."На борту находились несколько безбилетных пассажиров, которые устно угрожали экипажу. Данных о пострадавших не поступало", - заявили в полиции, отметив, что зона происшествия вокруг судна остается закрытой в радиусе 3 миль (4,828 километра)."В настоящее время полиция тесно сотрудничает с нашими партнерами, включая Агентство морской и береговой охраны и пограничные службы, чтобы довести этот инцидент до безопасного завершения", - отметили в полиции.Ранее в воскресенье стало известно, что нефтяной танкер Nave Andromeda под флагом <a href="http://ria.ru/location_Liberia/" target="_blank" data-auto="true">Либерии</a>, следовавший из <a href="http://ria.ru/location_Nigeria/" target="_blank" data-auto="true">Нигерии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Sautgempton/" target="_blank" data-auto="true">Саутгемптон</a>, бросил якорь у берегов <a href="http://ria.ru/location_Isle_of_Wight/" target="_blank" data-auto="true">острова Уайт</a>, несмотря на отсутствие соответствующего разрешения. Причиной стал инцидент на судне, предположительно, захват корабля.Танкер для перевозки сырой нефти Nave Andromeda был построен в 2011 году, его длина составляет 228 метров, максимальная грузоемкость судна 42 338 тонн.

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/proisshestviya-1581432954.html

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саутгемптон

остров уайт

либерия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саутгемптон, остров уайт, либерия, в мире