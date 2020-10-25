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https://ria.ru/20201025/tanker-1581497623.html
Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
Безбилетные пассажиры на нефтяном танкере Nave Andromeda у берегов Великобритании угрожали экипажу, сведений о пострадавших в настоящее время нет, сообщили РИА... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T23:08
2020-10-25T23:08
саутгемптон
остров уайт
либерия
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 25 окт – РИА Новости, Наталья Копылова.</strong> Безбилетные пассажиры на нефтяном танкере Nave Andromeda у берегов <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> угрожали экипажу, сведений о пострадавших в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в полиции графства <a href="http://ria.ru/location_Hampshire/" target="_blank" data-auto="true">Хэмпшир</a>, которое совместно с морской полицией и береговой охраной ведут расследование инцидента."На борту находились несколько безбилетных пассажиров, которые устно угрожали экипажу. Данных о пострадавших не поступало", - заявили в полиции, отметив, что зона происшествия вокруг судна остается закрытой в радиусе 3 миль (4,828 километра)."В настоящее время полиция тесно сотрудничает с нашими партнерами, включая Агентство морской и береговой охраны и пограничные службы, чтобы довести этот инцидент до безопасного завершения", - отметили в полиции.Ранее в воскресенье стало известно, что нефтяной танкер Nave Andromeda под флагом <a href="http://ria.ru/location_Liberia/" target="_blank" data-auto="true">Либерии</a>, следовавший из <a href="http://ria.ru/location_Nigeria/" target="_blank" data-auto="true">Нигерии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Sautgempton/" target="_blank" data-auto="true">Саутгемптон</a>, бросил якорь у берегов <a href="http://ria.ru/location_Isle_of_Wight/" target="_blank" data-auto="true">острова Уайт</a>, несмотря на отсутствие соответствующего разрешения. Причиной стал инцидент на судне, предположительно, захват корабля.Танкер для перевозки сырой нефти Nave Andromeda был построен в 2011 году, его длина составляет 228 метров, максимальная грузоемкость судна 42 338 тонн.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/proisshestviya-1581432954.html
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саутгемптон
остров уайт
либерия
РИА Новости
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Новости
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саутгемптон, остров уайт, либерия, в мире

Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу

23:08 25.10.2020
 
© Fotolia / hanohikiТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Fotolia / hanohiki
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ЛОНДОН, 25 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Безбилетные пассажиры на нефтяном танкере Nave Andromeda у берегов Великобритании угрожали экипажу, сведений о пострадавших в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в полиции графства Хэмпшир, которое совместно с морской полицией и береговой охраной ведут расследование инцидента.
"На борту находились несколько безбилетных пассажиров, которые устно угрожали экипажу. Данных о пострадавших не поступало", - заявили в полиции, отметив, что зона происшествия вокруг судна остается закрытой в радиусе 3 миль (4,828 километра).
"В настоящее время полиция тесно сотрудничает с нашими партнерами, включая Агентство морской и береговой охраны и пограничные службы, чтобы довести этот инцидент до безопасного завершения", - отметили в полиции.
Ранее в воскресенье стало известно, что нефтяной танкер Nave Andromeda под флагом Либерии, следовавший из Нигерии в Саутгемптон, бросил якорь у берегов острова Уайт, несмотря на отсутствие соответствующего разрешения. Причиной стал инцидент на судне, предположительно, захват корабля.
Танкер для перевозки сырой нефти Nave Andromeda был построен в 2011 году, его длина составляет 228 метров, максимальная грузоемкость судна 42 338 тонн.
Кадры танкера Генерал Ази Асланов в Азовском море, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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СаутгемптонОстров УайтЛиберияВ мире
 
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