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Водолазы обследовали поврежденный взрывом танкер "Генерал Ази Асланов"
Водолазы обследовали в Керченском проливе танкер "Генерал Ази Асланов", на котором произошел взрыв, повреждений подводной части корпуса нет, решается вопрос о... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T13:16
2020-10-25T13:16
взрыв на танкере в азовском море
керченский пролив
азовское море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Водолазы обследовали в <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченском проливе</a> танкер "Генерал Ази Асланов", на котором произошел взрыв, повреждений подводной части корпуса нет, решается вопрос о проведении аварийных работ, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>."Провели водолазный осмотр судна. Установили, что повреждений корпуса подводной части нет, но вывернута часть метала. Часть обшивки борта и палубы свешивается на восемь метров ниже киля, поэтому с большим трудом пришлось буксировать это судно. Сейчас ведутся переговоры с судовладельцем, подписываем договор на проведение аварийных работ. Отрежут этот ломоть и потащат судно в порт", - сказал собеседник агентства.Взрыв на танкере в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> в устье Керченского пролива произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное.По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. Взрывом повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена. Танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ".
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/proisshestviya-1581419369.html
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керченский пролив
азовское море
ростов-на-дону
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, где произошел взрыв
Танкер "Генерал Ази Асланов" после инцидента вечером 24 октября в Азовском море, где на борту судна произошел взрыв и возгорание взрывоопасной смеси груза-легковоспламеняющийся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке.
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взрыв на танкере в азовском море, керченский пролив, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростов-на-дону, происшествия

Водолазы обследовали поврежденный взрывом танкер "Генерал Ази Асланов"

13:16 25.10.2020
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкТанкер "Генерал Ази Асланов", поврежденный при взрыве в Азовском море, на якорной стоянке в районе порта "Кавказ"
Танкер Генерал Ази Асланов, поврежденный при взрыве в Азовском море, на якорной стоянке в районе порта Кавказ - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Водолазы обследовали в Керченском проливе танкер "Генерал Ази Асланов", на котором произошел взрыв, повреждений подводной части корпуса нет, решается вопрос о проведении аварийных работ, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Провели водолазный осмотр судна. Установили, что повреждений корпуса подводной части нет, но вывернута часть метала. Часть обшивки борта и палубы свешивается на восемь метров ниже киля, поэтому с большим трудом пришлось буксировать это судно. Сейчас ведутся переговоры с судовладельцем, подписываем договор на проведение аварийных работ. Отрежут этот ломоть и потащат судно в порт", - сказал собеседник агентства.
Взрыв на танкере в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное.
По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. Взрывом повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена. Танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ".
Ейский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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Выяснилось, как действуют спасатели после ЧП на танкере в Азовском море
 
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Взрыв на танкере в Азовском мореКерченский проливАзовское мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Ростов-на-ДонуПроисшествия
 
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