https://ria.ru/20201025/tanker-1581438382.html

Водолазы обследовали поврежденный взрывом танкер "Генерал Ази Асланов"

Водолазы обследовали в Керченском проливе танкер "Генерал Ази Асланов", на котором произошел взрыв, повреждений подводной части корпуса нет, решается вопрос о... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T13:16

2020-10-25T13:16

2020-10-25T13:16

взрыв на танкере в азовском море

керченский пролив

азовское море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Водолазы обследовали в <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченском проливе</a> танкер "Генерал Ази Асланов", на котором произошел взрыв, повреждений подводной части корпуса нет, решается вопрос о проведении аварийных работ, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>."Провели водолазный осмотр судна. Установили, что повреждений корпуса подводной части нет, но вывернута часть метала. Часть обшивки борта и палубы свешивается на восемь метров ниже киля, поэтому с большим трудом пришлось буксировать это судно. Сейчас ведутся переговоры с судовладельцем, подписываем договор на проведение аварийных работ. Отрежут этот ломоть и потащат судно в порт", - сказал собеседник агентства.Взрыв на танкере в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> в устье Керченского пролива произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное.По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. Взрывом повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена. Танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ".

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/proisshestviya-1581419369.html

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керченский пролив

азовское море

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, где произошел взрыв Танкер "Генерал Ази Асланов" после инцидента вечером 24 октября в Азовском море, где на борту судна произошел взрыв и возгорание взрывоопасной смеси груза-легковоспламеняющийся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке. 2020-10-25T13:16 true PT1M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, керченский пролив, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростов-на-дону, происшествия