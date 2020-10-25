https://ria.ru/20201025/tanker-1581431617.html

Опубликовано видео последствий взрыва на танкере в Азовском море

МЧС опубликовало видео последствий инцидента на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T11:56

2020-10-25T11:56

2020-10-25T13:08

взрыв на танкере в азовском море

керченский пролив

азовское море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> опубликовало видео последствий инцидента на танкере "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a>.На кадрах видны повреждения палубы судна. Ее часть свесилась за борт.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десять человек спасло проходящее мимо судно "Сириус".По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>, танкер шел пустым в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. Причиной ЧП стали, по предварительной версии, пары нефтепродуктов.

https://ria.ru/20201025/tanker-1581411358.html

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керченский пролив

азовское море

ростов-на-дону

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, где произошел взрыв Танкер "Генерал Ази Асланов" после инцидента вечером 24 октября в Азовском море, где на борту судна произошел взрыв и возгорание взрывоопасной смеси груза-легковоспламеняющийся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке. 2020-10-25T11:56 true PT1M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, керченский пролив, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростов-на-дону, происшествия