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https://ria.ru/20201025/tanker-1581415186.html
Утечки топлива из поврежденного взрывом танкера в Азовском море нет
Утечки топлива или нефтепродуктов из поврежденного взрывом танкера в Азовском море нет, нефтяных пятен в акватории не выявлено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T09:02
2020-10-25T09:04
керченский пролив
ростов-на-дону
взрыв на танкере в азовском море
азовское море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Утечки топлива или нефтепродуктов из поврежденного взрывом танкера в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> нет, нефтяных пятен в акватории не выявлено, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлоте</a>."Мы не видим в акватории следов поступления нефтепродуктов или утечки топлива", - сказал собеседник агентства.Взрыв на танкере в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное.По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. Взрывом повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена. Танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ".
https://ria.ru/20201025/poiski-1581415494.html
https://ria.ru/20201025/tanker-1581414009.html
керченский пролив
ростов-на-дону
азовское море
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керченский пролив, ростов-на-дону, взрыв на танкере в азовском море, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия

Утечки топлива из поврежденного взрывом танкера в Азовском море нет

09:02 25.10.2020 (обновлено: 09:04 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТаможенный пост "Морской порт Кавказ"
Таможенный пост Морской порт Кавказ - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Утечки топлива или нефтепродуктов из поврежденного взрывом танкера в Азовском море нет, нефтяных пятен в акватории не выявлено, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
"Мы не видим в акватории следов поступления нефтепродуктов или утечки топлива", - сказал собеседник агентства.
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08:48
Росморречфлот рассказал о поисках моряков с пострадавшего танкера
Взрыв на танкере в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное.
По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. Взрывом повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена. Танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ".
Таможенный пост Морской порт Кавказ - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
08:19
Поврежденный при взрыве в Азовском море танкер отбуксировали на стоянку
 
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Керченский проливРостов-на-ДонуВзрыв на танкере в Азовском мореАзовское мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Происшествия
 
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