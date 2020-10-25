https://ria.ru/20201025/tanker-1581415186.html

Утечки топлива из поврежденного взрывом танкера в Азовском море нет

Утечки топлива или нефтепродуктов из поврежденного взрывом танкера в Азовском море нет, нефтяных пятен в акватории не выявлено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T09:02

2020-10-25T09:02

2020-10-25T09:04

керченский пролив

ростов-на-дону

взрыв на танкере в азовском море

азовское море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/142605/56/1426055647_0:269:2732:1806_1400x0_80_0_0_77c3a733c8cfc71ab738831c2f718fa9.jpg

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Утечки топлива или нефтепродуктов из поврежденного взрывом танкера в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> нет, нефтяных пятен в акватории не выявлено, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлоте</a>."Мы не видим в акватории следов поступления нефтепродуктов или утечки топлива", - сказал собеседник агентства.Взрыв на танкере в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное.По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. Взрывом повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена. Танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ".

https://ria.ru/20201025/poiski-1581415494.html

https://ria.ru/20201025/tanker-1581414009.html

керченский пролив

ростов-на-дону

азовское море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченский пролив, ростов-на-дону, взрыв на танкере в азовском море, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия