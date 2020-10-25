https://ria.ru/20201025/tanker-1581414009.html
Поврежденный при взрыве в Азовском море танкер отбуксировали на стоянку
Поврежденный при взрыве в Азовском море танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T08:19
2020-10-25T08:19
2020-10-25T08:29
керченский пролив
ростов-на-дону
взрыв на танкере в азовском море
азовское море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Поврежденный при взрыве в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ", сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>."На якорную стоянку отбуксирован, там его осмотрят специалисты", - сказал собеседник агентства.По его словам, буксировка прошла в штатном режиме, без каких-либо эксцессов.Взрыв на танкере в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное.По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. Взрывом повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена.
https://ria.ru/20201025/tanker-1581411358.html
https://ria.ru/20201025/tanker-1581404011.html
керченский пролив
ростов-на-дону
азовское море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, ростов-на-дону, взрыв на танкере в азовском море, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия