https://ria.ru/20201025/tanker-1581401981.html
Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
Угрозы затопления танкера "Генерал Ази Асланов", пострадавшего при взрыве в Азовском море, по первым оценкам после визуального осмотра, нет, сообщили РИА... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T00:42
2020-10-25T00:42
2020-10-25T00:49
взрыв на танкере в азовском море
россия
азовское море
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Угрозы затопления танкера "Генерал Ази Асланов", пострадавшего при взрыве в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a>, по первым оценкам после визуального осмотра, нет, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлоте</a>.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. Установлено, что от взрыва пострадала палуба, ее кусок свесился за борт, что, предположительно, и стало причиной крена. Принято решение о буксировании танкера в район порта "Кавказ" и продолжении поисков оказавшихся за бортом членов экипажа. По данным ГУМЧС, разлива нефтепродуктов на месте ЧП нет, но вокруг места потенциального загрязнения, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a>, установят боновые ограждения
https://rsport.ria.ru/20201025/nurmagomedov-1581401339.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв на танкере в азовском море, россия, азовское море, происшествия