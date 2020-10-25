https://ria.ru/20201025/tanker-1581401018.html

Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь

Трех пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море будут искать всю ночь, утром подключится авиация, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T00:31

2020-10-25T00:31

2020-10-25T00:31

взрыв на танкере в азовском море

россия

азовское море

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости.</strong> Трех пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> будут искать всю ночь, утром подключится авиация, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлоте</a>.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. Принято решение о буксировании танкера в район порта "Кавказ"."Поиски будут продолжаться всю ночь", - сказал собеседник агентства.По его словам, утром к поисковой операции подключат авиацию."Вертолет заказан на шесть утра", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201024/tanker-1581398876.html

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азовское море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, россия, азовское море, происшествия