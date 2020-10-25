https://ria.ru/20201025/tailand-1581445242.html

В Бангкоке после трехдневного перерыва возобновились протесты

Антиправительственные протесты в столице Таиланда возобновились в воскресенье после трехдневного перерыва демонстрацией в деловом и туристическом центре... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T14:23

2020-10-25T14:23

2020-10-25T15:07

прают чан-оча

германия

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<strong>БАНГКОК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Антиправительственные протесты в столице <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a> возобновились в воскресенье после трехдневного перерыва демонстрацией в деловом и туристическом центре <a href="http://ria.ru/location_Bangkok/" target="_blank" data-auto="true">Бангкока</a>.Около двух тысяч человек, по визуальным оценкам, собрались на перекрестке Ратчапрасонг у торгового центра Central World, торгового центра Amarin Plaza и на пешеходной эстакаде – переходе надземного метро, и в 16.20 (12.20 мск) перекрыли движение на площади, на которой 15 октября проходил митинг с участием более 100 тысяч человек.К 19.00 протестующие заняли всю площадь, расположившись на ней значительно менее плотно, чем во время предыдущего протеста, однако новые участники акции продолжают прибывать. По визуальным оценкам, в мероприятии участвуют уже более 5 тыс человек.Накануне в 22.00 (18.00 мск) истек трехдневный срок ультиматума, предъявленного премьер-министру протестующими в среду на массовой акции у Дома правительства: участники протеста требовали, чтобы премьер-министр генерал <a href="http://ria.ru/person_Prajut_CHan-Ocha/" target="_blank" data-auto="true">Прают Чан-Оча</a> подал в отставку в течение трех дней, иначе протесты возобновятся с новой силой.В субботу вечером на площадке протеста у центральной бангкокской тюрьмы Клонг Прем, где группа протестующих оставалась постоянно с позднего вечера четверга, было объявлено о массовом мероприятии на площади перекрестка Ратчапрасонг в воскресенье.Кроме того, призыв координаторов протеста из движения "Свободная молодежь" собраться на массовое мероприятие на перекрестке Ратчапрасонг был опубликован в аккаунтах движения во всех социальных сетях за час до начала акции.Протестующие, среди которых, помимо студентов, старшеклассников и учащихся профессиональных училищ, есть люди старших возрастов, скандируют "Долой Праюта!", а также лозунг нецензурного содержания, имеющий приблизительно сходное значение. Массовое использование ненормативной лексики в лозунгах – нововведение на протестах 2020 года, в предыдущие годы массовых уличных акций (2005 – 2014) такие лозунги были редкостью.Отдел полиции по району Лумпхини, на территории ответственности которого проходит демонстрация, выпустил приказ участникам акции разойтись до 17.00 (13.00 мск) в связи с ее незаконностью, так как координаторы протеста не обращались в полицию за разрешением на проведение демонстрации, однако мероприятия продолжается, несмотря на это распоряжение. В отличие от предыдущей демонстрации на перекрестке Ратчапрасонг пока нет трибуны и выступающих ораторов: демонстранты просто "держат" широкую площадь, заняв большую часть полос движения, и оставив автомобилям по одной полосе движения в каждую сторону.Протесты и требованияПротесты, которые организуют молодежные и студенческие объединения Таиланда, продолжаются в Бангкоке с декабря 2019 и января 2020 года. После "перерыва" на самоизоляцию в связи с пандемией COVID-19 в июле протестное движение вспыхнуло с новой силой. 15 октября власти Таиланда ввели из-за массовых протестов в столице страны режим чрезвычайного положения, однако 22 октября под давлением общественности режим был отменен.Протестующие требуют ухода из власти и политики премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча и его сторонников, смены конституции, созданной под контролем военного правительства в 2017 году, и "приведения таиландской монархии в соответствие с нормами конституционной монархии".В последнее время к этим требованиям добавилось еще одно – об освобождении всех лидеров и участников протеста, арестованных полицией в дни действия режима ЧП. Большая группа активистов была освобождена под залог 19 октября, однако несколько человек, в том числе четверо главных лидеров протестного движения, пока остаются под арестом в следственной тюрьме в Бангкоке и на гауптвахте одной из частей пограничной полиции Таиланда в пригороде столицы.В воскресенье в аккаунтах движения "Свободная молодежь" в социальных сетях Facebook и Twitter и мессенджере Telegram появилось указание координаторов протеста о проведении в понедельник, 26 октября, массовой демонстрации, которая пройдет по улицам делового центра города к посольству <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Цель проведения массовой акции у посольства ФРГ координаторы пока не раскрывают.Контр-протестОдновременно с антиправительственным протестом в другой части города, у здания парламента Таиланда, где в понедельник начнется внеочередная сессия, посвященная протестам, собралась большая группа монархистов, выступающих против "оскорбления монархии" антиправительственными демонстрантами. Люди, одетые в рубашки и майки желтого "королевского" цвета сидят на циновках на тротуаре в несколько рядов по всей длине внешней ограды здания парламента на улице Самсен (около 800 метров).Мэрия Бангкока предоставила "желторубашечным" демонстрантам, которые собираются оставаться у здания парламента несколько дней, мобильные туалеты, однако отклонила просьбу о предоставлении палаток из опасений, что для палаток не хватит места на тротуаре, и они создадут помехи автомобильному движению, сообщил интернет-телеканал The Reporters, ведущий прямую трансляцию от здания парламента.Монархисты заявляют, что не выступают против требований антиправительственных демонстрантов относительно отставки правительства и смены конституции, однако "не позволят оскорблять монархию".

https://ria.ru/20201025/bunt-1581326796.html

https://ria.ru/20201014/protest-1579848194.html

https://ria.ru/20201016/protesty-1580085864.html

https://ria.ru/20201016/protest-1580118360.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прают чан-оча, германия, бангкок, таиланд, в мире