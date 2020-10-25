Жизнь продолжается: как дети-инвалиды социализируются в пандемию
© Александр НаумовЗанятия ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
© Александр Наумов
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Для большинства людей пандемия – психологически сложный период. Не менее тяжело приходится детям с особенностями развития. Живое общение и выход за пределы квартиры для них большая ценность. Социализироваться детям-инвалидам в это непростое время помогают занятия ассоциации "Краски этого мира".
Еженедельно, если позволяет погода, представители ассоциации проводят встречи для особенных детей на территории Московского зоопарка. В этом году проект поддержал Фонд президентских грантов.
"Два раза в неделю наша ассоциация проводит занятия открытого интегративного клуба. Суть проекта в том, что мы устраиваем трехчасовое общение очень разных людей: инвалидов и обычных, детей и взрослых. Зоопарк очень подходит как место, куда можно позвать всех. Честно говоря, обычным людям не очень интересно общаться с инвалидами, а в игровой форме на территории зоопарка они это делают с удовольствием", – рассказала РИА Новости директор ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира" Анастасия Хандажинская.
В зоопарке для детей проводят творческие мастер-классы, музыкальные занятия, на которых ребята и взрослые играют на различных инструментах и поют песни. Потом обязательно проводятся обсуждения всего нового, что удалось узнать за вечер. Посиделки традиционно заканчиваются чаепитием. Как отмечает Анастасия Хандажинская, раньше на столе с угощениями всегда были плюшки и печенье, но потом по объективным причинам было решено перейти на менее калорийное застолье.
"Что-то мы все так стали поправляться от этих плюшек, поэтому задумались о здоровом образе жизни. Тут случилась самоизоляции, пандемия, и все сели дома и от стресса начали усиленно есть. И мы подумали, что, если для обычных взрослых это небольшая проблема (лишние килограммы всегда можно сбросить спортивной активностью), то для ребят, которые сидят в колясках, это целая история", – рассказала Анастасия Хандажинская.
Так родился еще один проект – "Особый путь к здоровью": на каждое занятие гости приносят различные ингредиенты для салатов, а потом все вместе готовят всевозможные полезные блюда.
"Мы начали правильно питаться и думать о здоровом образе жизни. Этот проект поддержал Фонд Потанина и по нему мы на зоопарковых занятиях делаем разные салаты. Каждый раз просим гостей принести какие-нибудь ингредиенты, при этом не договариваемся, какие именно. И получается салат из случайных продуктов, и удивительно, что каждый раз получается вкусно", – сказала директор ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира".
Занятие для особенных детей проходят не только на территории зоопарка. Главное – выйти из дома, встретиться, пообщаться, а место не так уж важно. Встречи часто проходят в столичных парках, также дети-инвалиды посещают московские музеи. Кроме того, летом участники ассоциации отправляются в различные тематические лагеря.
"В этом году мы уже в седьмой раз вывозили детей в лагерь. Каждый раз это новое место с новой идеей. Например, в прошлом году мы ездили в байдарочный поход на Валдай. С колясками жили в палатках и плавали на лодках по озерам", – рассказала Анастасия Хандажинская.
Приключения необходимы детям с особенностями развития. Впрочем, любой выход из дома для них уже как покорение вершины.
"То, что для простых людей кажется обычным делом… Для особых детей любой выход из дома – это целая история. Надо погрузиться в коляску, заказать специальное сопровождение в метро, собрать с собой два рюкзака нужных вещей. Это каждый раз сборы на Эверест. И если бы не наше сообщество, мы бы все сидели дома", – отметила Анастасия Хандажинская.
Весной ассоциация перевела все занятия в офлайн: безопасность превыше всего. Но для особенных детей общение через монитор компьютера оказалось очень энергозатратным, при этом отдача от виртуальных встреч была минимальная.
"Общение в онлайн переводить грустно. Пока позволяет погода, мы будем гулять в разных местах. Будем ездить друг к другу в гости. Понятно, что вирус осложняет наши занятия, и этот вирус нашим детям совсем ни к чему. С другой стороны, мы попробовали весной посидеть дома, в изоляции. У нас были каждый день онлайн-занятия. Но это все не то. Живое общение для особых ребят – это очень мощный инструмент, очень много дающий", – пояснила Анастасия Хандажинская.
Участники ассоциации призывают родителей по возможности приводить своих детей на занятия клуба. Ведь обычно первое желание семьи с особым ребенком-инвалидом – закрыться дома, забаррикадироваться и вообще не подпускать к своему ребенку никого. А занятия с опытными педагогами ассоциации помогают в том числе и родителям понять, что мир гораздо шире, чем пределы квартиры, а возможности особенных детей могут быть поистине безграничными.
© предоставлено ассоциацией семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"Занятия открытого интегративного клуба на территории Московского зоопарка
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Занятия открытого интегративного клуба на территории Московского зоопарка
© предоставлено ассоциацией семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
© предоставлено ассоциацией семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"Занятия открытого интегративного клуба на территории Московского зоопарка
2 из 6
Занятия открытого интегративного клуба на территории Московского зоопарка
© предоставлено ассоциацией семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
© Александр НаумовЗанятия ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
3 из 6
Занятия ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
© Александр Наумов
© Александр НаумовЗанятия ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
4 из 6
Занятия ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
© Александр Наумов
© Александр НаумовЗанятия ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
5 из 6
Занятия ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
© Александр Наумов
© Александр НаумовЗанятия ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
6 из 6
Занятия ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
© Александр Наумов
1 из 6
Занятия открытого интегративного клуба на территории Московского зоопарка
© предоставлено ассоциацией семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
2 из 6
Занятия открытого интегративного клуба на территории Московского зоопарка
© предоставлено ассоциацией семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
3 из 6
Занятия ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
© Александр Наумов
4 из 6
Занятия ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
© Александр Наумов
5 из 6
Занятия ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
© Александр Наумов
6 из 6
Занятия ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира"
© Александр Наумов