https://ria.ru/20201025/sotsializatsiya-1581074581.html

Жизнь продолжается: как дети-инвалиды социализируются в пандемию

Для большинства людей пандемия – психологически сложный период. Не менее тяжело приходится детям с особенностями развития. Живое общение и выход за пределы... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T08:00

2020-10-25T08:00

2020-10-25T08:00

дети

хорошие новости

россия

хорошие новости

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581069059_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_19e74c909246afae4b05e0d97f6d7170.jpg

<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Для большинства людей пандемия – психологически сложный период. Не менее тяжело приходится детям с особенностями развития. Живое общение и выход за пределы квартиры для них большая ценность. Социализироваться детям-инвалидам в это непростое время помогают занятия ассоциации "Краски этого мира".Еженедельно, если позволяет погода, представители ассоциации проводят встречи для особенных детей на территории Московского зоопарка. В этом году проект поддержал Фонд президентских грантов."Два раза в неделю наша ассоциация проводит занятия открытого интегративного клуба. Суть проекта в том, что мы устраиваем трехчасовое общение очень разных людей: инвалидов и обычных, детей и взрослых. Зоопарк очень подходит как место, куда можно позвать всех. Честно говоря, обычным людям не очень интересно общаться с инвалидами, а в игровой форме на территории зоопарка они это делают с удовольствием", – рассказала РИА Новости директор ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира" Анастасия Хандажинская.В зоопарке для детей проводят творческие мастер-классы, музыкальные занятия, на которых ребята и взрослые играют на различных инструментах и поют песни. Потом обязательно проводятся обсуждения всего нового, что удалось узнать за вечер. Посиделки традиционно заканчиваются чаепитием. Как отмечает Анастасия Хандажинская, раньше на столе с угощениями всегда были плюшки и печенье, но потом по объективным причинам было решено перейти на менее калорийное застолье.Так родился еще один проект – "Особый путь к здоровью": на каждое занятие гости приносят различные ингредиенты для салатов, а потом все вместе готовят всевозможные полезные блюда."Мы начали правильно питаться и думать о здоровом образе жизни. Этот проект поддержал Фонд Потанина и по нему мы на зоопарковых занятиях делаем разные салаты. Каждый раз просим гостей принести какие-нибудь ингредиенты, при этом не договариваемся, какие именно. И получается салат из случайных продуктов, и удивительно, что каждый раз получается вкусно", – сказала директор ассоциации семей в поддержку детей с особенностями развития "Краски этого мира".Занятие для особенных детей проходят не только на территории зоопарка. Главное – выйти из дома, встретиться, пообщаться, а место не так уж важно. Встречи часто проходят в столичных парках, также дети-инвалиды посещают московские музеи. Кроме того, летом участники ассоциации отправляются в различные тематические лагеря."В этом году мы уже в седьмой раз вывозили детей в лагерь. Каждый раз это новое место с новой идеей. Например, в прошлом году мы ездили в байдарочный поход на Валдай. С колясками жили в палатках и плавали на лодках по озерам", – рассказала Анастасия Хандажинская.Приключения необходимы детям с особенностями развития. Впрочем, любой выход из дома для них уже как покорение вершины."То, что для простых людей кажется обычным делом… Для особых детей любой выход из дома – это целая история. Надо погрузиться в коляску, заказать специальное сопровождение в метро, собрать с собой два рюкзака нужных вещей. Это каждый раз сборы на Эверест. И если бы не наше сообщество, мы бы все сидели дома", – отметила Анастасия Хандажинская.Весной ассоциация перевела все занятия в офлайн: безопасность превыше всего. Но для особенных детей общение через монитор компьютера оказалось очень энергозатратным, при этом отдача от виртуальных встреч была минимальная. "Общение в онлайн переводить грустно. Пока позволяет погода, мы будем гулять в разных местах. Будем ездить друг к другу в гости. Понятно, что вирус осложняет наши занятия, и этот вирус нашим детям совсем ни к чему. С другой стороны, мы попробовали весной посидеть дома, в изоляции. У нас были каждый день онлайн-занятия. Но это все не то. Живое общение для особых ребят – это очень мощный инструмент, очень много дающий", – пояснила Анастасия Хандажинская.Участники ассоциации призывают родителей по возможности приводить своих детей на занятия клуба. Ведь обычно первое желание семьи с особым ребенком-инвалидом – закрыться дома, забаррикадироваться и вообще не подпускать к своему ребенку никого. А занятия с опытными педагогами ассоциации помогают в том числе и родителям понять, что мир гораздо шире, чем пределы квартиры, а возможности особенных детей могут быть поистине безграничными.

https://ria.ru/20201019/kvartiry-1580160622.html

https://sn.ria.ru/20201009/trudoustroystvo-1578993881.html

https://ria.ru/20201018/deti-1580082349.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, россия, хорошие новости, москва