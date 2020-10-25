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Названа неожиданная опасность популярного приспособления для сна
Беруши могут нанести вред здоровью, если не соблюдать правила их использования, об этом "АиФ" рассказала врач-оториноларинголог Кира Базаркина. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T04:20
2020-10-25T04:20
россия
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. </strong>Беруши могут нанести вред здоровью, если не соблюдать правила их использования, об этом "<a href="https://aif.ru/" target="_blank">АиФ</a>" рассказала врач-оториноларинголог Кира Базаркина."Многие ЛОР-врачи считают, что беруши лучше не использовать. Да, они, действительно, могут нанести вред здоровью, но только если вы не будет соблюдать элементарные требования во время их использования", - отметила специалист.По ее словам, вставлять беруши нужно аккуратно, чтобы случайно не травмировать кожу слухового прохода и не занести туда инфекцию. При этом должны быть чистыми и сами приспособления, и руки."Кроме того, никогда не используйте повторно одноразовые беруши. Дело в том, что они обычно сделаны из пористого материала, который идеален для жизни и размножения в нем бактерий", - предупредила Базаркина.Беруши необходимо аккуратно доставать из ушей, не должно быть никаких резких движений, при этом нельзя давать свои беруши другим людям. Как отметила врач, если выполнять указанные требования, то проблемы вряд ли возникнут.Она добавила, что людям с повышенным образованием серы пользоваться берушами стоит под присмотром ЛОР-врача, так как иногда они могут провоцировать образование пробок."Если у вас есть возможность не спать в берушах, конечно, лучше так и делать, поскольку вы снижаете риск травмирования слухового прохода во время введения данного приспособления или занесения инфекции", - заключила Базаркина.
https://rsport.ria.ru/20201023/dieta-1581210961.html
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россия, здоровье, общество

Названа неожиданная опасность популярного приспособления для сна

04:20 25.10.2020
 
© Depositphotos / piotr_marcinskiПробуждение
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Depositphotos / piotr_marcinski
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Беруши могут нанести вред здоровью, если не соблюдать правила их использования, об этом "АиФ" рассказала врач-оториноларинголог Кира Базаркина.
"Многие ЛОР-врачи считают, что беруши лучше не использовать. Да, они, действительно, могут нанести вред здоровью, но только если вы не будет соблюдать элементарные требования во время их использования", - отметила специалист.
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По ее словам, вставлять беруши нужно аккуратно, чтобы случайно не травмировать кожу слухового прохода и не занести туда инфекцию. При этом должны быть чистыми и сами приспособления, и руки.
"Кроме того, никогда не используйте повторно одноразовые беруши. Дело в том, что они обычно сделаны из пористого материала, который идеален для жизни и размножения в нем бактерий", - предупредила Базаркина.
Беруши необходимо аккуратно доставать из ушей, не должно быть никаких резких движений, при этом нельзя давать свои беруши другим людям. Как отметила врач, если выполнять указанные требования, то проблемы вряд ли возникнут.
Она добавила, что людям с повышенным образованием серы пользоваться берушами стоит под присмотром ЛОР-врача, так как иногда они могут провоцировать образование пробок.
"Если у вас есть возможность не спать в берушах, конечно, лучше так и делать, поскольку вы снижаете риск травмирования слухового прохода во время введения данного приспособления или занесения инфекции", - заключила Базаркина.
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