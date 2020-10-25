https://ria.ru/20201025/sobyanin-1581413915.html

Собянин заявил, что москвичи соблюдают меры против COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин полагает, что меры властей по борьбе с распространением коронавируса восприняты и выполняются большинством москвичей. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T08:19

2020-10-25T08:19

2020-10-25T08:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

общество

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> полагает, что меры властей по борьбе с распространением коронавируса восприняты и выполняются большинством москвичей.Как напомнил мэр, пожилые и хронически больные москвичи переведены на домашний режим, более 1 миллиона человек перешли на удаленный режим работы, часть школьников - на дистанционное обучение."Мы сегодня видим, что эти меры восприняты и выполняются большинством москвичей", - отметил Собянин в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество