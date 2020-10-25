https://ria.ru/20201025/smartfon-1581482821.html

Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона

Компания Avast перечислила программы, которые не рекомендуется устанавливать на телефон и лучше удалить, если они скачаны. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T20:16

2020-10-25T20:16

2020-10-25T20:46

технологии

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Компания Avast перечислила программы, которые не рекомендуется устанавливать на телефон и лучше удалить, если они скачаны.Перечисленные программы загрузили из Google Play более восьми миллионов раз.Отмечается, что настоящая цель этих приложений — отображение большого количества рекламы по всему смартфону. При этом они могут скрывать свои значки на устройстве, поэтому их сложно обнаружить и стереть.

https://ria.ru/20201023/kody-1581107269.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии