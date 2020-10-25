Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201025/smartfon-1581482821.html
Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона
Компания Avast перечислила программы, которые не рекомендуется устанавливать на телефон и лучше удалить, если они скачаны. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T20:16
2020-10-25T20:46
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152492/00/1524920080_0:205:3941:2422_1400x0_80_0_0_87e29ce93abbd407ed3708c0349fa1f2.jpg
<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Компания Avast перечислила программы, которые не рекомендуется устанавливать на телефон и лучше удалить, если они скачаны.Перечисленные программы загрузили из Google Play более восьми миллионов раз.Отмечается, что настоящая цель этих приложений — отображение большого количества рекламы по всему смартфону. При этом они могут скрывать свои значки на устройстве, поэтому их сложно обнаружить и стереть.
https://ria.ru/20201023/kody-1581107269.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152492/00/1524920080_220:0:3723:2627_1400x0_80_0_0_c0fae4977d0c11ade8756f68360523ab.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии

Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона

20:16 25.10.2020 (обновлено: 20:46 25.10.2020)
 
CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
CC0 / Foundry /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Компания Avast перечислила программы, которые не рекомендуется устанавливать на телефон и лучше удалить, если они скачаны.

"К таким приложениям относятся Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack — New, Assassin Legend — 2020 New, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences — 2020 New, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences — Puzzle Game, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip — New и Props Rescue", — сообщает "Российская газета".

Перечисленные программы загрузили из Google Play более восьми миллионов раз.
Отмечается, что настоящая цель этих приложений — отображение большого количества рекламы по всему смартфону. При этом они могут скрывать свои значки на устройстве, поэтому их сложно обнаружить и стереть.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 02:14
Эксперт рассказал, какие коды дают доступ к секретным функциям смартфона
 
Обсудить5
Технологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Глава непризнанной НКР заявил о готовности соблюдать перемирие в Карабахе
00:46Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
00:09Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
23:18Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
23:17Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:13На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
23:08Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
23:03В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
22:48Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
22:43Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
22:43Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу
22:42Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
22:39Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
22:35Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
22:27"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка
22:23Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
22:22Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев
22:14Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:09Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
21:58В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
Лента новостейМолния