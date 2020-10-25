https://ria.ru/20201025/smartfon-1581482821.html
Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона
Компания Avast перечислила программы, которые не рекомендуется устанавливать на телефон и лучше удалить, если они скачаны. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T20:16
2020-10-25T20:16
2020-10-25T20:46
технологии
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Компания Avast перечислила программы, которые не рекомендуется устанавливать на телефон и лучше удалить, если они скачаны.Перечисленные программы загрузили из Google Play более восьми миллионов раз.Отмечается, что настоящая цель этих приложений — отображение большого количества рекламы по всему смартфону. При этом они могут скрывать свои значки на устройстве, поэтому их сложно обнаружить и стереть.
https://ria.ru/20201023/kody-1581107269.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Компания Avast перечислила программы, которые не рекомендуется устанавливать на телефон и лучше удалить, если они скачаны.
"К таким приложениям относятся Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack — New, Assassin Legend — 2020 New, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences — 2020 New, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences — Puzzle Game, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip — New и Props Rescue", — сообщает "Российская газета".
Перечисленные программы загрузили из Google Play более восьми миллионов раз.
Отмечается, что настоящая цель этих приложений — отображение большого количества рекламы по всему смартфону. При этом они могут скрывать свои значки на устройстве, поэтому их сложно обнаружить и стереть.